Blanquean Indios a Dorados 8-0 para tomar la delantera en la final de la Liga Estatal de Béisbol

El bateo oportuno de la novena local en apoyo a una efectiva serpentina, fue determinante para la obtención de la segunda victoria local.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El bateo oportuno en apoyo a la serpentina de tres de sus lanzadores, llevaron a los Indios de Ciudad Juárez a una victoria de 8 carreras por cero, y colocarse en la serie final dos triunfos a cambio de una derrota.

Dato a destacar es que, en los triunfos de la novena local son 18 ceros los que han colgado, mientras que la noche de este jueves fueron 10 imparables los que le propinaron a la serpentina contraria, destacando cuadrangulares de Jair Gurrola y de Marco López, este ultimo para sellar la victoria en la octava entrada.

Por cierto, Damien Mendoza sufrió dolores en su brazo de lanzar, lo que obligó su salida.

En la parte alta de la novena entrada los Dorados tuvieron la oportunidad de evitar la blanqueada, cuando con dos tercios fuera vino Carlos “Hulk” Díaz y conectó batazo a lo profundo entre central e izquierdo para un limpio doblete.

Enseguida, Aron Lugo recibió base por golpe para colocar hombres en segunda y primera, llenando la casa con imparable de Diego González, pero por el tonelaje de “Hulk” Díaz lo frenaron en tercera para que la casa se llenera de visitantes, sin embargo, Andrés Ríos murió por la vía 63 para el out 27.

Este viernes se jugará el cuarto de la serie en el estadio Juárez, y la novena de casa buscará una victoria que lo encamine a la obtención del título.

