Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 8, 2025 | 16:18
    InicioDeportes

    Avanza delegación Chihuahua por el oro dentro del nacional de MMA

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    En el segundo día del Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas Equidad y Juego Limpio, la delegación Chihuahuense avanza significativamente para obtener presea de oro mañana sábado, en la etapa final.

    Ciudad Juárez, Chih .- En este evento nacional compiten más de mil atletas de 25 estados y es la primera ocasión que sale de su sede, Monterrey Nuevo León.

    El presidente de la Asociación Estatal de MMA, Sergio Rafael García, aseguró que son 109 atletas del Estado de Chihuahua, perfilados a lograr la clasificación para el Torneo Juvenil Panamericano el próximo mes de octubre, donde la inclusión femenil está presente.

    - Publicidad - HP1

    “De echo tenemos aquí a la bicampeona mundial orgullosa chihuahuense Wendy Lara, quien estará compitiendo mañana por el oro; cabe destacar que es la primera vez que un Gobierno Municipal solicita ser sede del campeonato, demostrando así el compromiso con la promoción del deporte y los valores”, concluyó el directivo.

    Los peleadores en ambas ramas, novatos, principiantes y avanzados compiten de manera simultánea en cuatro jaulas, sin embargo para la gran final solo se habilitarán dos jaulas para mejor apreciación de los más de 3 mil asistentes al Gimnasio de Bachilleres donde se desarrolla el evento.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Aprueban regidores nuevos fraccionamientos

    La Comisión Edilicia Revisora de Fraccionamientos y Condominios se reunió este día para analizar...
    Juárez / El Paso

    Alistan regidores el Festival Cultural 60 y Más para el 17 de agosto

    Regidores de la Comisión Edilicia para la Atención de las Personas Mayores se reunieron...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.