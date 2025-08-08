Avanza delegación Chihuahua por el oro dentro del nacional de MMA

Publicidad - LB2 -

En el segundo día del Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas Equidad y Juego Limpio, la delegación Chihuahuense avanza significativamente para obtener presea de oro mañana sábado, en la etapa final.

Ciudad Juárez, Chih .- En este evento nacional compiten más de mil atletas de 25 estados y es la primera ocasión que sale de su sede, Monterrey Nuevo León.

El presidente de la Asociación Estatal de MMA, Sergio Rafael García, aseguró que son 109 atletas del Estado de Chihuahua, perfilados a lograr la clasificación para el Torneo Juvenil Panamericano el próximo mes de octubre, donde la inclusión femenil está presente.

- Publicidad - HP1

“De echo tenemos aquí a la bicampeona mundial orgullosa chihuahuense Wendy Lara, quien estará compitiendo mañana por el oro; cabe destacar que es la primera vez que un Gobierno Municipal solicita ser sede del campeonato, demostrando así el compromiso con la promoción del deporte y los valores”, concluyó el directivo.

Los peleadores en ambas ramas, novatos, principiantes y avanzados compiten de manera simultánea en cuatro jaulas, sin embargo para la gran final solo se habilitarán dos jaulas para mejor apreciación de los más de 3 mil asistentes al Gimnasio de Bachilleres donde se desarrolla el evento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.