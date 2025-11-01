Arrasa Chihuahua en el Premio Nacional del Deporte 2025

Publicidad - LB2 -

Lorena Ramírez, Alegna González y Uziel Muñoz son reconocidos por su trayectoria y logros internacionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Tres destacados atletas originarios del estado de Chihuahua fueron reconocidos este año con el Premio Nacional del Deporte 2025, máximo galardón que otorga el Gobierno de México al mérito deportivo. Lorena Ramírez, Alegna González y Uziel Muñoz fueron seleccionados por sus logros en competencias nacionales e internacionales, representando no solo al estado, sino al país en escenarios de alto rendimiento.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) anunció a los ganadores de este año, y Chihuahua brilló con fuerza al colocar a tres de sus exponentes en la lista de reconocimientos. La gobernadora del estado, Maru Campos, celebró el anuncio y reconoció a los deportistas como un ejemplo de perseverancia, esfuerzo y orgullo para todo el país.

Lorena Ramírez Nahueachi, originaria de la Sierra Tarahumara, es una ultramaratonista rarámuri conocida por competir en carreras de larga distancia usando vestimenta tradicional y, en ocasiones, huaraches. Ha obtenido cinco triunfos en el ultramaratón de Guachochi y ha representado a México en competencias internacionales en España, Estados Unidos, China y, más recientemente, en el Hong Kong 100 Ultra Marathon 2025, donde completó los 100 km portando su traje típico como símbolo de identidad cultural.

Por su parte, Alegna Aryday González Muñoz, nacida en Ojinaga, es una de las figuras más reconocidas de la marcha atlética mexicana. Campeona mundial juvenil en 2018, ha sido medallista en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y subcampeona mundial en Tokio 2025, donde rompió el récord continental en los 20 kilómetros. Alegna también ha sido finalista olímpica en Tokio 2020 y París 2024, donde participó en las pruebas de 20 km y en el relevo mixto.

Uziel Aarón Muñoz Galarza, atleta de lanzamiento de bala originario de Nuevo Casas Grandes, se convirtió en 2025 en el primer mexicano en subir al podio en un Campeonato Mundial de Atletismo en esta disciplina, ganando la medalla de plata con un récord nacional de 21.97 metros. Su trayectoria incluye medallas en los Juegos Panamericanos de Santiago y Lima, así como una histórica participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde alcanzó el octavo lugar en la final.

La ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte 2025 se realizará el próximo 20 de noviembre, encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Los galardonados recibirán un diploma oficial, una medalla de oro ley 0.900 y un incentivo económico de 796 mil 005 pesos.

Con estos logros, Chihuahua se consolida como un semillero de talento deportivo a nivel nacional. El Gobierno del Estado reafirmó su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que respalden a los atletas de alto rendimiento, al tiempo que celebra el papel de estas figuras en la promoción de la identidad y el orgullo chihuahuense ante el mundo.

