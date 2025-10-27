Arranca la temporada Otoño – Invierno 2025 de la Liga Villahermosa

Publicidad - LB2 -

Este fin de semana la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Villahermosa inauguró su temporada otoño invierno 2025 en honor del niño pelotero Jesús Santiago Casio Antonio.

Ciudad Juárez, Chih .- En la ceremonia de apertura participaron más de 80 equipos considerando a la Liga Villahermosa una de las más grandes de la región en categorías infantil y juvenil.

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDEJ), Juan Escalante, destacó que la promoción del deporte desde la corta edad favorece el crecimiento en niñas, niños y adolescentes.

“Es un compromiso del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, seguir apoyando el deporte, no vamos a bajar la guardia, no vamos a descansar para seguir apostándole al fundamental desarrollo de la niñez y juventud,” expresó el funcionario.

Los peloteros realizaron el tradicional desfile algunos de ellos aprovecharon hacerlo disfrazados en el marco del día de Halloween.

Al finalizar el evento protocolario los funcionarios de la Liga Municipal de Béisbol organizaron un torneo entre las madres de familia, para después disfrutar de una colorida kermes.

En la ceremonia de arranque de la temporada asistieron la regidora de la Comisión del Deporte, Karla Michaeel Escalante; Iván Valles Enríquez, presidente de la Liga Villahermosa, así como los presidentes de otras ligas de béisbol en la ciudad.

