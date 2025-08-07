Arranca el Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas 2025

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la ceremonia de inauguración del Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas 2025, evento que reúne a atletas de alto rendimiento provenientes de 25 estados del país.

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde agradeció al presidente de la Federación de Artes Marciales Mixtas, Jesús Ubaldo Marroquín Rodríguez, por confiar en Ciudad Juárez como sede de este importante evento deportivo.

Es un honor que este campeonato se realice aquí, Ciudad Juárez es una ciudad hospitalaria y esperamos que este evento motive a más jóvenes a involucrarse en el deporte, expresó Pérez Cuéllar, quien fue el encargado de declarar la inauguración oficial.

Marroquín Rodríguez destacó que esta es la primera vez que un Gobierno Municipal solicita ser sede del campeonato, demostrando así el compromiso con la promoción del deporte y los valores.

El evento contó con la presencia de campeones mundiales en artes marciales como José Manuel Hernández y Wendy Lara, bicampeona mundial originaria de Chihuahua.

Marroquín Rodríguez agradeció el apoyo del alcalde y de las familias juarenses por fomentar el deporte en sus hogares.

Desde hace 18 años, las artes marciales mixtas son el deporte que más ha crecido en el mundo, ahora es uno de los más practicados y populares. Estamos comenzando a recibir el apoyo de los cabildos y esto es muestra de que vamos por buen camino. El deporte enseña a los jóvenes a ser mejores personas, afirmó.

Durante la ceremonia se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a organizadores del evento.

En el presídium participaron Juan Carlos Escalante Suárez, director del Instituto Municipal del Deporte; Daniel Solórzano, secretario general de la Federación de Artes Marciales Mixtas; Marisol Mendoza Saláis, coordinadora del Buró de Convenciones de Chihuahua; Jesús Pacheco Ramírez, del Instituto Chihuahuense del Deporte; Laura Olivia Robledo Vega, coordinadora del Colegio de Bachilleres Zona Norte; Agustín Guzmán Arellano, vicepresidente ejecutivo de la Federación de Artes Marciales Mixtas y Sergio Chavira, vicepresidente de la Federación.

