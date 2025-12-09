Anuncian Torneo Cuadrangular Navideño 2025 de Basquetbol en el ITCJ

Publicidad - LB2 -

Participan equipos estudiantiles de nivel medio y superior; arranca este 10 de diciembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un ambiente de entusiasmo deportivo y con el objetivo de fomentar la convivencia entre instituciones educativas, este martes fue anunciado el Torneo Cuadrangular Navideño 2025 de Basquetbol, organizado por el Tecnológico Nacional de México campus Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (TecNM-ITCJ). El certamen se celebrará a partir de este miércoles 10 de diciembre en el gimnasio del propio instituto, conocido como la duela de las Liebres.

El torneo contará con la participación de cuatro equipos locales: los Toros de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 270, el equipo independiente AXIS y los anfitriones Liebres del TecNM-ITCJ. El evento arrancará en punto de las 6:00 de la tarde con el primer encuentro entre las Liebres y el CBTIS 270, seguido por el duelo entre Toros y AXIS.

- Publicidad - HP1

Moroni López Flores, recién nombrado entrenador del equipo Liebres, adelantó que el torneo servirá como una plataforma de fogueo para su plantel, que en su mayoría está conformado por estudiantes de nuevo ingreso. También señaló que algunos de los integrantes cuentan con experiencia competitiva, al haber representado al ITCJ en el pre nacional de 2024, lo cual fortalecerá el rendimiento general del equipo durante el certamen.

“Tenemos una plantilla renovada con mucho talento joven, y este torneo es una gran oportunidad para que los jugadores se adapten al ritmo de competencia universitaria”, mencionó el estratega, quien también destacó la importancia de este tipo de eventos para mantener la motivación deportiva y detectar nuevos prospectos en el ámbito estudiantil.

El torneo navideño no solo pretende ofrecer un espacio de sana competencia, sino también reforzar la identidad institucional y el compañerismo entre planteles educativos de nivel medio superior y superior. La entrada al gimnasio será libre, con la intención de que alumnos, docentes y familias puedan disfrutar del espectáculo y apoyar a sus equipos.

Este tipo de actividades forman parte del cierre anual del calendario deportivo del TecNM-ITCJ, y también buscan consolidar al instituto como un promotor activo del deporte universitario en Ciudad Juárez. Los organizadores señalaron que el torneo podría repetirse en años posteriores como parte de las tradiciones deportivas de la institución.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.