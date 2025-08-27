Anuncian Municipio y FC Juárez convenio para ofrecer estacionamiento seguro a la afición

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal, encabezado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, a través de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), celebró un convenio con el equipo FC Juárez para dar a la afición juarense un estacionamiento seguro y accesible durante los partidos en el Estadio Olímpico “Benito Juárez”.

Ciudad Juáez, Chih .- El acuerdo fue durante una reunión en las oficinas del club con la presencia de Diego Aguilar, director comercial de FC Juárez y Jaime Flores Castañeda, director general de la OMEJ, quienes detallaron los beneficios del mismo.

Se establece que los aficionados podrán utilizar el estacionamiento de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez” (presidencia municipal), con capacidad para 600 vehículos, mostrando el boleto del partido. El espacio tendrá un tiempo de gracia de cinco horas gratuitas; después de este periodo se aplicará la tarifa regular.

Adicionalmente se habilitó el estacionamiento conocido como “Pool”, ubicado frente al estacionamiento de Presidencia, con 200 cajones gratuitos, disponibles para los asistentes a los encuentros.

Para facilitar la movilidad de los aficionados, se implementará el Bravo Ride, un camión que recogerá a los asistentes en los estacionamientos y en la calle Rivas Guillén. El servicio operará dos horas antes del inicio de los partidos con viajes cada 10 minutos y al finalizar los encuentros trasladará de regreso a los aficionados.

El acuerdo aplicará para los seis partidos restantes de la temporada varonil, brindando mayor comodidad y seguridad a quienes acuden a apoyar a los Bravos.

