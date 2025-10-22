Anuncian Mascarunners carrera con causa

Publicidad - LB2 -

El Instituto Municipal de Deporte y Cultura Física presentó este día la Carrera de 3 y 5 kilómetros, Mascarunners con Causa 2025, donde el beneficiario será la Casa del Niño y el Anciano A.C.

Ciudad Juárez, Chih .- La cita es el 29 de noviembre a las 8:00 de la mañana en el estacionamiento del AquaDif con salida y llegada dentro del parque El Chamizal, se anunció este día en conferencia de prensa.

El costo de la inscripción es de 350 pesos, además incluye un kit de corredor con playera, medalla y número; se les pide a los corredores que el día en que recojan su paquete apoyen con un producto no perecedero, para recabar una gran despensa para la asociación.

Los ganadores del primer lugar de la carrera de 5 kilómetros se llevarán su cinturón de campeón (tipo luchador) mientras que los segundos y terceros lugares obtendrán un trofeo artesanal.

La carrera será PET friendly, por lo que no olvides traer a tu mascota.

Será un evento 100% familiar que contará con muchas sorpresas del mundo del pancracio en cada kilómetro de hidratación; al final habrá varias luchas de exhibición sobre un ring profesional por parte de la arena JWL.

Mascarunners es un grupo de corredores que participa en las carreras pedestres y han alcanzado fama por caracterizarse con máscaras de icónicos luchadores profesionales en cada fecha.

En la conferencia asistió Aimé O’Farril, coordinadora de Comunicación Social; Nova Boy, de Espectáculos Juárez; Gizel Piña, representante de la empresa Total Gas; Marco González, coordinador de Mascarunners y Valeria Reyes, representante de Fuente Enlace.

