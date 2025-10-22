Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 22, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 22, 2025 | 15:23
    InicioDeportes

    Anuncian Mascarunners carrera con causa

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Instituto Municipal de Deporte y Cultura Física presentó este día la Carrera de 3 y 5 kilómetros, Mascarunners con Causa 2025, donde el beneficiario será la Casa del Niño y el Anciano A.C.

    Ciudad Juárez, Chih .- La cita es el 29 de noviembre a las 8:00 de la mañana en el estacionamiento del AquaDif con salida y llegada dentro del parque El Chamizal, se anunció este día en conferencia de prensa.

    El costo de la inscripción es de 350 pesos, además incluye un kit de corredor con playera, medalla y número; se les pide a los corredores que el día en que recojan su paquete apoyen con un producto no perecedero, para recabar una gran despensa para la asociación.

    - Publicidad - HP1

    Los ganadores del primer lugar de la carrera de 5 kilómetros se llevarán su cinturón de campeón (tipo luchador) mientras que los segundos y terceros lugares obtendrán un trofeo artesanal.

    La carrera será PET friendly, por lo que no olvides traer a tu mascota.

    Será un evento 100% familiar que contará con muchas sorpresas del mundo del pancracio en cada kilómetro de hidratación; al final habrá varias luchas de exhibición sobre un ring profesional por parte de la arena JWL.

    Mascarunners es un grupo de corredores que participa en las carreras pedestres y han alcanzado fama por caracterizarse con máscaras de icónicos luchadores profesionales en cada fecha.

    En la conferencia asistió Aimé O’Farril, coordinadora de Comunicación Social; Nova Boy, de Espectáculos Juárez; Gizel Piña, representante de la empresa Total Gas; Marco González, coordinador de Mascarunners y Valeria Reyes, representante de Fuente Enlace.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 048 | Prioridad a Niñez y Familias

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio de Los...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    ADN TV

    EL PODCAST 084 | La Mejor del Mundo

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Dale like, comenta y comparte este episodio.
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 052 | Harfush ante el Senado

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En vivo desde Ciudad...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.