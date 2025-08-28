Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 28, 2025 | 15:14
    InicioDeportes

    Anuncian la tradicional Carrera Internacional de la Amistad 2025 para el 6 y 7 de septiembre

    Deportes

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Este día se presentó en conferencia de prensa la playera conmemorativa de la edición número 56 de la tradicional Carrera Internacional de la Amistad, competencia programada para el 6 y 7 de septiembre y en la que se espera la participación de más de 6 mil corredores en los recorridos de 10 y 4 kilómetros.

    Ciudad Juárez, Chih .- El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Escalante, mencionó que la fecha de la carrera está cerca, por ello invitó a la población a inscribirse en las oficinas del Estadio 20 de Noviembre, de 9.00 de la mañana a 4:00 de la tarde. El costo es de 300 pesos.

    “La salida es en el Parque Extremo para la carrera de 10 kilómetros, iniciando a las 7:00 de la mañana y con una bolsa a repartir de 320 mil pesos en las diferentes categorías; habrá otra bolsa para las categorías juveniles mayor y menor en ambas ramas”, explicó el funcionario.

    - Publicidad - HP1

    El sábado 6 de septiembre serán las carreras infantiles para niños y niñas de 2 hasta los 12 años de edad, inicia a las 8.00 de la mañana; mientras esto ocurre, en otra área del Parque Extremo se estarán entregando los kits para los corredores del domingo, desde las 9:00 de la mañana.

    Para inscribirse es necesario la copia de la credencial de elector, en el caso de los adultos y para los menores, copias de la credencial de elector de los padres, acta de nacimiento del menor y una identificación.

    Como un homenaje a la lucha libre juarense, la playera se diseñó en color amarillo, luce un cinturón de campeón al frente, junto a las máscaras de las leyendas que convirtieron a Ciudad Juárez en la cuna del deporte espectáculo.

    En homenaje a los gladiadores, están estampadas las máscaras de luchadores icónicos como Avispón Verde, Serpiente Blanca, Sombra de Plata, Tupamaro, Aéreo, Escorpio, Legionario, Peluchín, Rocky Star, Trovador Solitario, Flama Roja, Ráfaga y Cinta de Oro.

    En la espalda la playera, lleva el rostro del primer juarense en llegar a la WWE, empresa luchística más grande del mundo, José Pacheco “Pagano”, así como la célebre frase modificada “Sin Carrera de la Amistad – ¡no hay fiesta Papá!

    “Feliz por este detalle, el tener mi rostro ahí, como decimos los rolleros, que padre y agradecer al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por esto, por también recordar a luchadores de la llamada época dorada, de la era contemporánea, lo importante es que estamos creando una identidad, el burrito, la raza que se levanta temprano a jalar y también la lucha libre, cáiganle a la carrera y ahí los esperamos”, dijo el luchador profesional.

    En la conferencia de prensa estuvieron también la regidora de la Comisión Edilicia del Deporte y Cultura Física, Karla Michaeel Escalante Ramírez; la coordinadora de Desarrollo Deportivo del IMDEJ, Sarahí de los Santos y David Serna, coordinador de Proyectos Deportivos del mismo instituto.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 040 | Museo del Agua con Hans Rosenfeld

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio En este episodio de Pregúntale a Lucía, conversamos con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Mejora en el abasto de agua y espacios comunitarios en Urique

    El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del DIF Estatal, ha llevado a...
    Delicias

    Nueva ruta de transporte y mejoras educativas en Delicias

    El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) ha dado un paso significativo...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.