Anuncian la Carrera Pedestre Infantil Flash 2025 para el 12 de octubre

Publicidad - LB2 -

El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ) contempla reunir a más de 500 niños y niñas en la Carrera Flash Kids Run 2025 del Circuito Atlético Infantil y dentro de los festejos del 30 aniversario de Fiesta Park.

Ciudad Juárez, Chih .- La cita es el próximo domingo 12 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en las instalaciones del Centro de Diversiones, ubicado en la avenida de la Raza 6720.

Los primeros menores que se inscriban recibirán una playera conmemorativa de la carrera, dijo Aimé O’Farril, del IMDEJ.

- Publicidad - HP1

“Estamos muy contentos por esta carrera, al igual que nuestro Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar y el director del deporte, Juan Escalante, porque permite que Ciudad Juárez tenga un abanico de eventos deportivos para todas las edades y en este caso los niños tendrán deporte y diversión”, indicó la funcionaria.

Por su parte, el coordinador del Circuito Atlético Pedestre del IMDEJ, David Serna, dijo que podrán participar niños de 2 hasta 12 años de edad, en ambas ramas.

“Hasta el momento ya tenemos cientos de niños que siguen acudiendo a las carreras y nos da gusto que su desarrollo infantil sea la base en una buena salud, coordinación, velocidad, resistencia y flexibilidad, con eso se van a desarrollar de la mejor manera”, concluyó el profesor Serna.

Las inscripciones serán en el Estadio 20 de Noviembre en horario de oficina, de las 8:00 a las 15:00 horas y el día de la carrera; solo tienen que acudir con copia de identificación del niño, niña, padre o tutor.

Debido a los festejos de Fiesta Park, la empresa entregará dos horas de diversión gratuita en sus instalaciones a los niños inscritos, como una muestra de agradecimiento a la población, aseguró Alan Arruñada, gerente general.

“Es para alentar a todos en hacer deporte desde pequeños y aquí nos gusta tener diversión en acción como le llamamos, que patinen y se activen; estamos contentos de ver como desde el municipio se hace el deporte y nosotros sumarnos es muy gratificante”, agregó Arruñada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.