Anuncian el Archery Fest 2025 del 24 al 26 de octubre

Este día se presentó en conferencia de prensa la cuarta edición del festival de tiro con arco “Archery Fest 2025”, que tendrá como sede el rancho Rinconada, cerca de Samalayuca, en el cual se espera a más de 200 participantes de México y sur de Estados Unidos.

Ciudad Juárez, Chih .– El evento será del 24 al 26 de octubre, donde los participantes tienen un programa específico para cada día de competencia.

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ), Juan Escalante, reconoció el trabajo de los directivos del Archery Fest en especial al promotor de la arquería Jorge Urías y la Liga Municipal de Tiro Con Arco.

“A nombre del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien encabeza los esfuerzos del deporte en nuestra ciudad, les agradezco su presencia, estoy muy contento porque me ha tocado lanzar unas flechas en este el evento de arquería más grande de México”, expresó Escalante.

El Archery Fest es un festival de tiro con arco en la modalidad 3D que reúne a arqueros de competencia, pero que tiene como principal idea que cualquier persona, especialmente niños y jóvenes puedan tomar un arco y comenzar a tirar.

Por su parte, el director de Logística de Archery Fest, Enrique Cañedo, dijo que han participado en varios eventos en diferentes partes del país, pero la participación en Ciudad Juárez es diferente.

“En la ciudad existe un grupo de personas que tienen muchos años dedicándose a la arquería, pensamos en su momento que nuestra disciplina estaba un tanto estancada y por eso decidimos crear este concepto 3D y hacerlo una fiesta que involucre a toda la familia”, indicó.

Para todos los interesados en comenzar en este deporte, la participación será gratuita, ya que durante el festival estarán disponibles arcos, flechas y el equipo necesario para arrancar en el tiro con arco desde los 6 a 90 años de edad.

Pero también cuenta con un evento de competencia, el cual tendrá un costo de inscripción de 1 mil 200 pesos que incluye un jersey de competencia, la comida para los dos días de evento y transporte del hotel sede al lugar de la competencia.

Para los niños, el costo de la inscripción es de cuatrocientos pesos y para juveniles es de ochocientos pesos.

La premiación será una bolsa superior a los 100 mil pesos, misma que será repartida en 11 categorías, además habrá diversos eventos alternos al torneo, como una tirada nocturna de exhibición, tiros de fantasía y el llamado “huarache veloz”, junto a muchas sorpresas más.

Los interesados pueden encontrar más información en la página oficial en ww.archeryfestmexico.com.

En la conferencia estuvieron el director General del IMDEJ, Juan Carlos Escalante; Dr. Yigael Cerecedo, Presidente de la Liga Municipal de Tiro con Arco; Enrique Cañedo, director de logística de Archery Fest; Héctor Grajeda, director de Diseño y Arte de Archery Fest; Nancy Vicencio, tesorera de Archery Fest y secretaria de la Liga Municipal de Tiro con Arco.

