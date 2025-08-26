Anuncian a ‘Checo’ Pérez como nuevo piloto de Cadillac para la Fórmula 1 2026

Publicidad - LB2 -

El mexicano regresa al Gran Circo tras su salida de Red Bull y correrá junto al finlandés Valtteri Bottas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez volverá a la Fórmula 1 en 2026 como parte del nuevo equipo Cadillac, que debutará en el campeonato respaldado por General Motors. La escudería anunció oficialmente que el tapatío será uno de sus dos conductores, acompañado por el finlandés Valtteri Bottas.

El fichaje de Pérez se confirmó tras meses de especulación sobre su futuro en la máxima categoría, luego de quedar fuera de Red Bull Racing en 2024. Durante una temporada completa, Checo estuvo ausente de la parrilla, aunque insistió en que solo regresaría con un proyecto “digno” para dar su máximo nivel. Cadillac, dirigido por el británico Graeme Lowdon, le abrió esa puerta en lo que será el undécimo equipo en la parrilla de la F1.

El piloto mexicano, con más de una década de experiencia, aportará trayectoria y resultados a la naciente escudería. A lo largo de su carrera ha competido para Sauber, McLaren, Force India/Racing Point y Red Bull. Con esta última alcanzó sus mejores resultados: el tercer lugar en el Mundial de 2022 y el subcampeonato de pilotos en 2023, además de contribuir al bicampeonato de constructores para el equipo austriaco.

La llegada de Checo a Cadillac significa también un nuevo capítulo en la historia de la F1 para México. Pérez es hasta ahora el único piloto mexicano en lograr múltiples victorias en la categoría, consolidándose como referente deportivo del país. Para los aficionados, el anuncio marca el esperado regreso de uno de los pilotos más queridos del paddock.

Nacido en Guadalajara en 1990, Sergio Michel Pérez Mendoza inició su trayectoria internacional en 2004 en la Fórmula 3 Británica, siendo campeón de la clase nacional en 2007. En 2010 fue subcampeón de la GP2 Series, lo que le abrió las puertas al debut en Fórmula 1 en 2011 con Sauber, obteniendo ese mismo año su primer podio en Malasia.

Conocido como “el niño prodigio mexicano”, Pérez se convirtió en una de las figuras más consistentes de la parrilla gracias a su manejo estratégico y habilidad para gestionar neumáticos. Tras más de 250 grandes premios, ocho victorias y decenas de podios, ahora se alista para un reto inédito: ser parte del debut de Cadillac en el Gran Circo.