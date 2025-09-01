Albergó Ciudad Juárez el XIX Torneo Estatal de la AEJCH

Publicidad - LB2 -

Este fin de semana se celebró con gran entusiasmo el XIX Torneo Estatal de la Asociación Estatal de Judo de Chihuahua (AEJCH) y el VIII Torneo “Sensei Víctor García”, como parte de las actividades del Sport Fest 2025, organizado por el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez (IMDEJ).

Ciudad Juárez, Chih .- Durante dos días, el Gimnasio Municipal Guillermo “Memo” Márquez se convirtió en la sede del judo estatal, al reunir a 150 atletas de distintas partes de Chihuahua, incluyendo de Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua capital y Ciudad Juárez.

El sábado fue el turno de las categorías más jóvenes, donde participaron 90 competidores en las divisiones mini, baby, preinfantil, sub-13 y sub-15, con edades que iban desde los 5 hasta los 14 años.

Asistieron 12 escuelas de todo el estado, demostrando el crecimiento y la proyección del judo en las nuevas generaciones.

El domingo se llevaron a cabo los combates en las categorías sub-18, sub-21, primera fuerza y veteranos, con atletas a partir de los 16 años. Las competencias se realizaron en modalidad individual y por equipos, enfrentando a judocas de distintas escuelas en encuentros de alto nivel técnico.

Durante el evento se llevó a cabo una ceremonia de graduación en la que se otorgó un certificado de grado a Nicolás Valente Segura Zubia, quien fue promovido al grado de roku-dan (6º Dan), un reconocimiento que simboliza décadas de dedicación y excelencia en la disciplina del judo.

En el marco de esta ceremonia, el director del IMDEJ, Juan Escalante Suárez, ofreció unas palabras de reconocimiento y agradecimiento:

“Quiero felicitar a todos los atletas que participaron en este torneo. Agradezco profundamente a las familias que apoyan y acompañan a sus hijos en este camino deportivo, porque son el pilar del desarrollo de cada uno de estos jóvenes”, expresó.

A los entrenadores y escuelas, gracias por su compromiso con el deporte, y muy especialmente al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien con su visión y respaldo hace posible este tipo de eventos que fortalecen no solo el deporte, sino también a los atletas de Ciudad Juárez, dijo el funcionario.

