Albergará Ciudad Juárez el Campeonato Pre Mundial Panamericano 2025

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez será sede del Campeonato Panamericano U15 de la Confederación Centro y Norteamérica de Béisbol, un evento que viste una de las categorías más importantes del béisbol infantil y juvenil, se dio a conocer hoy por personal del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física (IMDEJ).

Ciudad Juárez, Chih .- El torneo se realizará del 13 al 18 de septiembre de este año, en el Estadio de Béisbol Juárez y participarán seis países: Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos.

Este pre mundial se realizará de manera simultánea en otros países de Centroamérica y el Caribe, en la búsqueda de un lugar para participar en el campeonato mundial.

- Publicidad - HP1

Habrá tres juegos diarios en la modalidad todos contra todos (round robín), para así definir a un participante a la próxima copa del mundo, explicó el representante de la Federación Mexicana de Béisbol, Ricardo Bravo.

Agregó que su visita a Ciudad Juárez obedece a las gestiones realizadas por el Gobierno Municipal para traer este evento internacional a esta frontera.

“Hoy venimos con la encomienda cumplida, el gran trabajo del Presidente Cruz Pérez Cuéllar y del director del IMDEJ, Juan Carlos Escalante, nos movió para venir a Juárez, fueron muchas reuniones y la gestión de ellos, fue lo que nos llamó para traer a una ciudad netamente beisbolera este evento tan importante para México”, expuso el directivo.

La Selección Mexicana U15 será dirigida por Emanuel Rangel; Fernando Soto, presidente de la Liga Municipal de Béisbol, se integra como parte del staff de coacheo del equipo mexicano.

El próximo 27 de agosto llegarán a Juárez 28 jóvenes para la adaptación en los campos donde se realizará el torneo y escoger solo a 20 peloteros, entre los que destacan los juarenses Emiliano Mendoza y Armando Isaí Amezola.

De manera simultánea con Ciudad Juárez, la Confederación del Caribe de Béisbol (COCABE) tendrá su torneo en Santo Domingo, República Dominicana.

Bahamas, Cuba, Curazao, las Islas Vírgenes-USA, Puerto Rico y la sede, República Dominicana, serán las seis selecciones que estarán compitiendo por un puesto en la copa mundial.

Por otra parte, la Confederación Sudamericana de Béisbol (CONSUBE) realizará su evento entre el 30 de agosto y 4 de septiembre en Barquisimeto, Venezuela, con seis equipos participantes, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y el anfitrión Venezuela, todos por un cupo en disputa para la próxima copa del mundo.

En la conferencia estuvieron María Eugenia Melchor, subdirectora operativa del IMDEJ; Fernando Soto, secretario técnico de la Federación Mexicana de Béisbol y coordinador Infantil y Juvenil de la Asociación Estatal de Béisbol; Daniel Cereceres, presidente de la Liga Estatal de Béisbol y Jesús Pacheco, delegado del Instituto Chihuahuense del Deporte.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.