    septiembre 12, 2025 | 13:32
    Agradecen Fieras de Juárez apoyo del Alcalde

    POR Redacción ADN / Agencias
    El equipo de basquetbol Fieras de Juárez visitó al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar para entregarle un reconocimiento por su apoyo para asistir al Torneo Mundial Empresarial, en Mallorca, España, donde obtuvieron el segundo lugar.

    Ciudad Juárez, Chih .- Irene Ortiz, coach y capitana del equipo, dijo que el alcalde dio su apoyo para que el grupo integrado por nueve mujeres viajaran a Europa y poder competir contra escuadras del viejo continente.

    Comentó que el conjunto juarense fue representando a México, además de que fue el único de América que asistió a este torneo.

    Gracias a su esfuerzo lograron obtener el segundo lugar, en una final que se disputó contra las representantes de Francia.

    Ahora se regresa a Juárez, donde el objetivo será prepararse para competir en los Panamericanos y posteriormente volver al torneo que se celebrará en el 2026 en Dinamarca donde se espera mejorar los resultados, dijo Irene.

    El Presidente Pérez Cuéllar recibió una placa por parte de las jugadoras, agradeció el gesto y reconoció el logro de llegar a una final, porque con esto se demuestra que las y los juarenses son personas comprometidas y con ganas de triunfar.

    Es destacable su desempeño, ya que además de deportistas son madres, amas de casa y trabajadoras.

