Flores, cráneos y recuerdos: así conmemora México el Día de Muertos

Entre desfiles, altares y rituales, millones de personas honran a sus seres queridos con tradición, color y emoción.

Ciudad de México (ADN/AFP) – En todo México, el Día de Muertos se vivió este fin de semana con una mezcla única de celebración, memoria y simbolismo, en una de las tradiciones más representativas del país. Flores de cempasúchil, veladoras, altares, cráneos coloridos y desfiles repletos de catrinas marcaron una jornada en la que millones de personas rindieron homenaje a sus seres queridos fallecidos.

El sábado, cerca de un millón y medio de personas acudieron al tradicional Desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, organizado por autoridades capitalinas. El evento recorrió la avenida Paseo de la Reforma, una de las más emblemáticas del país, donde esqueletos danzantes, alebrijes y figuras gigantes de catrinas desfilaron al ritmo de música popular mexicana. La celebración, que combina arte callejero, danza y tradición, se ha consolidado como una expresión masiva del sincretismo cultural mexicano.

En medio del colorido desfile, los asistentes pudieron apreciar la influencia de la “Catrina”, figura creada por el grabador José Guadalupe Posada a inicios del siglo XX. Esta icónica calavera vestida de gala se ha convertido en símbolo del Día de Muertos y en recordatorio de que la muerte, en la cultura mexicana, es parte inseparable de la vida.

En paralelo a la celebración pública, miles de familias realizaron ofrendas en sus hogares y en los panteones, con el propósito de recibir a sus difuntos en un reencuentro espiritual lleno de cariño y significado. Las ofrendas incluyeron fotografías, flores de cempasúchil, veladoras, pan de muerto, comida, bebidas favoritas y objetos personales de los seres recordados. Este ritual íntimo sigue siendo el corazón de la festividad, particularmente en comunidades del interior del país.

En el barrio de Tepito, en la capital mexicana, también se celebró un ritual particular en honor a la Santa Muerte, figura venerada por miles de personas, especialmente en sectores populares. En su santuario, devotos se congregaron para dejar ofrendas, agradecer favores y pedir protección. Aunque no es reconocida por la Iglesia católica, la Santa Muerte tiene una fuerte presencia en sectores marginados que recurren a ella en busca de consuelo y justicia.

Las calles, mercados y cementerios de todo el país se vistieron con los tonos anaranjados y amarillos del cempasúchil, una flor que, según la tradición, guía a los muertos hacia el altar con su aroma y color. En muchos pueblos, las familias pasaron la noche junto a las tumbas de sus seres queridos, en una vigilia que mezcla el duelo con la música, la comida y la convivencia comunitaria.

Aunque con variantes regionales, la esencia del Día de Muertos se mantiene firme: honrar la memoria, mantener el lazo con los que se fueron y celebrar su legado. A pesar de los retos del presente, la tradición sigue viva y profundamente arraigada en la identidad nacional. El Día de Muertos no es una despedida, sino un reencuentro anual con quienes dejaron huella.