Estados Unidos será coanfitrión de la segunda Cumbre Global COVID-19 el 12 de mayo, luego de la primera en septiembre de 2021.



La Casa Blanca (VOA) – Con el coronavirus matando a aproximadamente 15 millones de personas en todo el mundo, incluido casi 1 millón en Estados Unidos, la administración Biden, a pesar de la falta de fondos para la respuesta pandémica nacional e internacional, está lista para movilizar un esfuerzo global para poner fin a la fase aguda de COVID -19.

La medida se produce cuando la Organización Mundial de la Salud anunció que la pandemia de COVID-19 causó directa o indirectamente 14,9 millones de muertes en todo el mundo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

- Publicidad - HP1

Estados Unidos será coanfitrión de la segunda Cumbre Global COVID-19 el 12 de mayo, luego de la primera en septiembre de 2021. La cumbre virtual marcará un cambio de una estrategia de gestión de crisis a un enfoque más sostenible de construcción de sistemas de salud pública resilientes.

“El virus, particularmente después de omicron, nos ha demostrado que tenemos que desarrollar nuestra estrategia”, dijo un alto funcionario de la administración a la VOA. El objetivo, dijo el funcionario, es reducir la transmisión, las muertes y las hospitalizaciones en lugar de erradicar el virus.

La cumbre se centrará en «apoyar soluciones lideradas localmente» hacia objetivos globales, que incluyen vacunar, mejorar el acceso a pruebas y tratamientos, y generar financiamiento sostenible para la preparación para futuras pandemias.

«No podemos tener una sola solución, que podría adaptarse a todas estas situaciones diferentes», dijo a la VOA el Dr. Thierno Baldé, de la oficina regional de África de la Organización Mundial de la Salud. «La realidad es tratar de entender eso y, por lo tanto, tener la solución más adecuada construida en común, con diferentes países, con diferentes socios».

Para impulsar el apoyo internacional, EEUU será coanfitrión del evento junto con el presidente de CARICOM (Comunidad del Caribe), Belice; el presidente del Grupo de los Siete, Alemania; El presidente del Grupo de los 20, Indonesia, y el presidente de la Unión Africana, Senegal.

Sin financiamiento pandémico

Sin embargo, Estados Unidos no aportará nuevas promesas a la mesa de la cumbre. La solicitud de la administración de 22,5 millones de dólares en dinero adicional de respuesta al COVID-19, incluidos 5.000 millones para la financiación global de la pandemia, se ha estancado durante semanas en gran parte debido a los legisladores republicanos que insisten en que no lo aprobarán a menos que la administración restablezca el Título 42.

La orden, que data de la presidencia de Donald Trump, permite a las autoridades en la frontera mexicana rechazar a los migrantes durante una emergencia pandémica.

La falta de fondos pone en peligro la respuesta pandémica global de la administración, incluida Global Vax, una iniciativa internacional lanzada en diciembre para convertir las vacunas en vacunas en 11 países africanos, y que se quedará sin dinero en septiembre. También podría socavar la capacidad de la administración para galvanizar los compromisos de otros países, particularmente en un evento que ha sido diseñado con un enfoque de «dar un paso al frente para hablar», lo que significa que los países pueden asegurarse un papel de orador solo si aportan compromisos financieros o políticas. compromisos para apoyar los objetivos de la cumbre.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a la VOA que la cumbre destacaría al Congreso la necesidad de más fondos para que Estados Unidos “pueda seguir siendo el arsenal de vacunas para el mundo”. Señaló que incluso sin la financiación adicional, EEUU sigue siendo el mayor contribuyente a la lucha mundial contra la pandemia.

Falta de coordinación mundial

Los primeros dos años de la pandemia estuvieron marcados por países ricos que almacenaron más dosis de las que necesitaban para refuerzos y protección contra nuevas variantes, lo que amenazó los suministros a los países de bajos ingresos, donde las tasas de vacunación eran bajas.

Ahora, con 2.000 millones de dosis de vacunas que se producen cada mes, el problema no es la falta de suministro sino la disminución de la demanda y la escasa capacidad de entrega, problemas que, según los activistas, también se derivan de la falta de coordinación.

«Si hubiéramos tenido un plan global coordinado para poner fin a la pandemia, no estaríamos ahora en la situación en la que hay muchas dosis de vacunas pero no hay suficiente dinero para distribuirlas en los países que las necesitan», dijo Tom Hart a la VOA. Hart es presidente de ONE Campaign, una organización de defensa que lucha contra las enfermedades prevenibles.

Más allá de las vacunas, la cumbre también buscará mejorar el acceso a las pruebas y el tratamiento, incluso aumentando la producción y diversificando la capacidad de fabricación local y regional. Los esfuerzos actuales para lograrlo incluyen acuerdos de transferencia de tecnología y la propuesta de exención de los ADPIC (aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) de Sudáfrica e India en la Organización Mundial del Comercio que pedía exenciones de propiedad intelectual en la terapia y el diagnóstico de COVID-19. Si bien la propuesta cuenta con el apoyo de más de 100 países miembros, las negociaciones se han estancado durante meses.

Prueba para tratamiento

Mientras tanto, la administración Biden lanzó recientemente un programa nacional de «prueba para tratamiento» que evalúa a las personas para detectar COVID-19 y las trata de inmediato con el medicamento antiviral Paxlovid de Pfizer si los resultados son positivos. Ahora pretende introducir proyectos piloto similares en otros países.

«El modelo exacto puede ser diferente porque los sistemas de salud son diferentes», dijo el funcionario de la administración, y señaló que se deben abordar obstáculos adicionales, incluida la seguridad de los suministros de los medicamentos genéricos nirmatrelvir y ritonavir, que componen Paxlovid, un medicamento que es prohibitivamente caro para los países de ingresos bajos y medios.

El Dr. Krishna Udayakumar, director fundador del Duke Global Health Innovation Center, dijo a la VOA que dependería de Pfizer, Merck y otras empresas que ya tienen antivirales en el mercado trabajar con los países y los sistemas multilaterales existentes para lograr que estas «pruebas tratar» los proyectos piloto existentes para que cuando el dinero y la oferta aumenten, los países puedan escalar rápidamente.

En marzo, el Fondo de Patentes de Medicamentos, una organización respaldada por las Naciones Unidas, firmó acuerdos con 35 fabricantes en 12 países para producir nirmatrelvir y ritonavir, pero es poco probable que estén en el mercado hasta 2023. Udayakumar dijo que EEUU estaba trabajando para hacer una versión genérica asequible de Paxlovid disponible dentro de varios meses.

La Cumbre Global COVID-19 tiene como objetivo asegurar compromisos para ayudar a cerrar la brecha de alrededor de 15.000 millones en fondos que la OMS dice que el mundo necesita. Si bien se harán esas promesas, los defensores son pesimistas.

“No está claro si eso se está coordinando, si un país o una región tendrá más de lo que necesita y otra región se quedará sin”, dijo Hart. «Ese es el problema sin coordinación y sin plan global».