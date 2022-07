Los médicos de la Casa Blanca enfatizaron la importancia de recibir dosis de refuerzo, incluso si se ha infectado recientemente.



Washington, D.C. (VOA) – La administración Biden hace un llamado a las personas para que ejerzan una renovada cautela sobre el COVID-19, enfatizando la importancia de recibir vacunas de refuerzo para aquellos que son elegibles y usar mascarillas en interiores, ya que dos nuevas variantes altamente transmisibles se están extendiendo rápidamente por todo el país.

Las nuevas variantes, denominadas BA.4 y BA.5, son vástagos de la cepa omicron que ha sido responsable de casi toda la propagación del virus en los Estados Unidos y son incluso más contagiosas que sus predecesoras. Los médicos de la Casa Blanca enfatizaron la importancia de recibir dosis de refuerzo, incluso si se ha infectado recientemente.

- Publicidad - HP1

“Actualmente, muchos estadounidenses no están vacunados, lo que significa que no están al día con sus vacunas contra el COVID-19”, dijo la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). “Mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19 brinda la mejor protección contra resultados graves”.

Walensky dijo que EEUU ha visto una duplicación en el número de hospitalizaciones debido a COVID-19 desde abril, lo que refleja la propagación de las nuevas subvariantes, aunque las muertes se han mantenido estables alrededor de 300 por día.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que si bien las nuevas variantes son preocupantes, con refuerzos, mascarillas en interiores y tratamientos, el país tiene las herramientas para evitar que sean perjudiciales.

“No debemos permitir que interrumpa nuestras vidas”, dijo, “pero no podemos negar que es una realidad con la que debemos lidiar”.

Agregó que incluso si alguien tuvo COVID-19 recientemente, debería recibir un refuerzo.

“La inmunidad disminuye, por lo que es fundamental mantenerse al día con las vacunas COVID 19”, dijo.

Todos los estadounidenses mayores de 5 años deben recibir un refuerzo cinco meses después de su serie primaria inicial, según los CDC, y los mayores de 50 años, o que están inmunocomprometidos, deben recibir un segundo refuerzo cuatro meses después del primero. Según los CDC, decenas de millones de estadounidenses elegibles no han recibido su primer refuerzo, y de los mayores de 50 años que recibieron su primer refuerzo, solo el 28% recibió el segundo.

“Si tiene más de 50 años y no se ha vacunado este año, debería vacunarse”, dijo el Dr. Ashish Jha, coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca. “Te va a salvar la vida”.

Jha y Fauci dijeron que EEUU está discutiendo regularmente ampliar la elegibilidad para una segunda vacuna de refuerzo a todos los adultos, pero que aún no se ha tomado una decisión.

“Es una decisión regulatoria por parte de la FDA”, dijo Fauci.

Jha presionó diciendo que las personas que son elegibles para un refuerzo pero que no lo han recibido no deberían esperar a las próximas vacunas dirigidas a la cepa omicron además de la forma original del coronavirus. EEUU ordenó 105 millones de esas vacunas actualizadas que, según los estudios, brindan una mejor protección contra las variantes de omicron, pero no estarán disponibles hasta el otoño.

“Permítanme ser claro, si se vacuna hoy, no será inelegible para recibir las variantes específicas de la vacuna, ya que nos acercamos a la última parte del otoño y el invierno”, dijo Jha. “Entonces, esta no es una intercambio, tenemos mucho Es una excelente manera de protegerse «.

Agregó Fauci: “La amenaza para ti es ahora”.

[Con información de The Associated Press]