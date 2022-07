Los casos estimados diarios de COVID-19 suman once semanas consecutivas al alza, mientras que las hospitalizaciones y defunciones se mantienen por debajo de los casos promedio gracias a la vacunación, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Ciudad de México. – En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que la ocupación de camas con ventilador es del tres por ciento y se registra un incremento del diez por ciento en la de camas generales. El promedio diario fue de cuatro fallecimientos del 26 de junio al 5 de julio.

El funcionario invitó a toda la población que aún no se vacuna a hacerlo lo más pronto posible. De manera particular urgió a las personas adultas mayores y a las que viven con alguna comorbilidad como obesidad, diabetes, cáncer, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular o pulmonar crónica, a atender este llamado.

“Es una epidemia donde el daño grave sigue siendo mayormente en personas no vacunadas. Reiteramos la importancia de vacunarse, las unidades han permanecido activas, no importa que estemos ahora en el periodo de mayor intensidad para niñas y niños de 5 a 11 años de edad, las personas que no se hayan vacunado de cualquier edad siguen teniendo una vacuna disponible”, explicó.

El avance en la cobertura de vacunación es del 91 por ciento en personas de 18 años en adelante y del 60 por ciento en personas de 12 a 17 años. A una semana del inicio de la vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años, la inmunización en este sector es del ocho por ciento.

El subsecretario dio a conocer que el miércoles 6 y jueves 7 de julio llegarán al país dos embarques de la vacuna Pfizer-BioNTech con un millón 2 mil dosis pediátricas con la que se protegerá a niñas y niños.