Se corona Miss México en Miss Universo 2025 pese a polémica con ejecutivo del certamen

Fátima Bosch gana el título mundial tras enfrentar un altercado con el presentador Nawat Itsaragrisil.

Nonthaburi, Bangkok (ADN/Staff) – La representante de México, Fátima Bosch, fue coronada Miss Universo 2025 este viernes en una gala celebrada en Bangkok, Tailandia, convirtiéndose en la mujer más bella del mundo según el certamen, y logrando la cuarta corona para el país. Su victoria se dio en medio de la polémica, luego de un altercado que protagonizó semanas atrás con uno de los organizadores del concurso.

Bosch, de 25 años y originaria de Guadalajara, Jalisco, logró imponerse entre más de 120 participantes de todo el mundo, destacando no solo por su presencia escénica y desempeño en las pruebas, sino también por su temple tras verse envuelta en una controversia pública con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien además funge como presentador del evento.

El altercado ocurrió a inicios de noviembre, cuando en una transmisión en vivo el ejecutivo increpó a la representante mexicana por supuestamente no haber cumplido con ciertas obligaciones promocionales del certamen, como publicar contenido turístico sobre Tailandia en sus redes sociales. En el video, que se viralizó en plataformas digitales, se le escucha referirse a Bosch como “tonta”, comentario que generó una ola de indignación a nivel internacional y reacciones de solidaridad desde círculos feministas.

La situación escaló rápidamente y provocó que el comité organizador emitiera una declaración formal minimizando el incidente, mientras que usuarios y medios de varios países respaldaron a la mexicana, destacando su compostura ante lo que consideraron una actitud sexista y humillante por parte del organizador.

A pesar de ese episodio, la noche de la coronación se desarrolló sin contratiempos y con gran expectativa sobre el resultado final. Bosch fue una de las favoritas del público durante toda la competencia y se posicionó entre las finalistas por su sólida respuesta en la ronda de preguntas, en la que habló sobre equidad de género, redes sociales y el impacto de las plataformas digitales en la libertad de expresión.

Con esta victoria, México suma su cuarta corona en la historia del certamen Miss Universo, tras las obtenidas en 1991 (Lupita Jones), 2010 (Ximena Navarrete) y 2020 (Andrea Meza). La nueva reina del universo inicia así su reinado con una fuerte presencia mediática, no solo por su título, sino por la polémica que la rodeó.

Fátima Bosch es licenciada en Comunicación, modelo profesional y activista por los derechos de las mujeres. En sus primeras declaraciones tras recibir la corona, agradeció al público mexicano por su respaldo y afirmó que “esta victoria es para todas las mujeres que han sido subestimadas y que aun así se levantan más fuertes”.

Su triunfo en Bangkok no solo representa un logro para México en el terreno de la belleza internacional, sino también un mensaje de resiliencia ante los estereotipos y actitudes machistas que persisten incluso en plataformas globales.