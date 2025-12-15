Investiga policía homicidio de Rob Reiner y su esposa tras hallarlos muertos en su casa de Los Ángeles

Publicidad - LB2 -

El cineasta y la fotógrafa Michele Reiner fueron encontrados con heridas de arma blanca en su residencia de Brentwood.

Los Ángeles, California (ADN/Staff) – El actor y director Rob Reiner, reconocido por filmes como La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally y Spinal Tap, fue hallado muerto junto a su esposa, la fotógrafa Michele Reiner, en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Ambos presentaban heridas de arma blanca, informaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 14 de diciembre, cuando servicios de emergencia acudieron al domicilio tras recibir un reporte de que una persona requería atención médica. Al arribar al lugar, los cuerpos de un hombre de 78 años y una mujer de 68 fueron localizados sin vida dentro de la vivienda.

La policía de Los Ángeles confirmó posteriormente que las víctimas eran Rob y Michele Reiner, y que el caso es investigado como un “aparente homicidio”. Hasta el momento, no se han dado a conocer detenciones ni se ha informado oficialmente sobre un posible móvil del crimen.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, no se detectaron señales de forzamiento en puertas o ventanas de la residencia. Como parte de la indagatoria, integrantes cercanos de la familia han sido entrevistados, aunque la policía ha evitado detallar líneas específicas de investigación.

En un comunicado difundido por la familia, se expresó el impacto por la pérdida del cineasta y su esposa:

“Anunciamos con profunda pena el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Tenemos el corazón roto por esta repentina pérdida, y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

Rob Reiner era hijo de los también actores Carl Reiner y Estelle Reiner, y junto a Michele tuvo tres hijos. Su trayectoria en el cine y la televisión lo convirtió en una de las figuras más influyentes de Hollywood desde la década de 1980.

La policía informó que la escena permanece bajo resguardo y que el departamento de robos y homicidios continuará con las diligencias correspondientes. Se prevé que en los próximos días se den a conocer más detalles conforme avance la investigación.

