El rock mexicano despide a Xava Drago, inolvidable voz de CODA

Publicidad - LB2 -

El cantante falleció por complicaciones derivadas del cáncer de estómago que enfrentaba.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El rock mexicano está de luto. Este jueves 21 de agosto se confirmó el fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la banda CODA, a los 54 años de edad, a consecuencia de complicaciones derivadas del cáncer de estómago que enfrentaba desde hace tiempo.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales del grupo, donde expresaron su pesar y agradecieron el apoyo recibido de parte de seguidores y amigos durante el proceso de enfermedad del cantante.

- Publicidad - HP1

“Con profunda tristeza queremos compartir que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para su familia y nuestro agradecimiento a quienes lo acompañaron con tanto cariño en este proceso”, escribió la agrupación.

CODA despidió a su vocalista recordándolo como un artista apasionado e intenso, cuya voz dejó una huella inconfundible en los escenarios y en la vida de quienes lo rodearon. La agrupación subrayó que su legado permanecerá vivo en la memoria de la escena musical nacional.

En redes sociales también se compartió un mensaje que el propio Xava dejó preparado para su despedida: “Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas ya habré cruzado a un lugar sin dolor, donde descansaré en paz y, lo más importante, estaré junto a mi madre”.

Con una carrera que marcó a toda una generación, Xava Drago se consolidó como una de las voces más representativas del rock en México durante la década de los noventa, llevando a CODA a escenarios nacionales e internacionales con éxitos que se mantienen en la memoria de los fanáticos.

Su partida ha generado múltiples reacciones en la comunidad artística, donde colegas y seguidores han expresado condolencias y reconocimiento a su trayectoria. La noticia se expandió rápidamente en plataformas digitales, convirtiendo su nombre en tendencia.

El legado musical de Xava Drago se mantendrá vivo en las canciones que lo llevaron a ser un referente del género y en el recuerdo de sus seguidores, que hoy lamentan la pérdida de una de las voces más queridas del rock nacional.

Cronología Musical de Xava Drago

Inicios en el rock mexicano (década de 1980)

Salvador Aguilar, alias Xava Drago, comenzó su trayectoria en bandas como Ultimátum y Megatón, integrándose después a la escena del hard rock local . Fundación de Coda (1989)

En 1989, junto al guitarrista Toño Ruiz y otros músicos, formó Coda, sello de una nueva etapa en el rock latino . Álbumes clave con Coda (1990–1997)

1990: Lanzamiento del EP Tiempo Perfecto .

1993: Álbum Enciéndelo, con éxitos como “Aún”, “Tócame” y “Eternamente”, canciones que se convirtieron en himnos del rock mexicano .

1995: Veinte para las doce, grabado en Inglaterra, destaca por temas inolvidables como la emblemática balada “Aún” .

1997: Nivel 3, con “Luz roja” y “No digas no”; recibió el premio a Mejor Grupo de Hard Rock .

Pausa y carrera solista

Tras dejar temporalmente la banda, Xava exploró su voz en solitario, lanzando discos como Quinto Sol y el EP Audictivo, colaborando con artistas del rock latinoamericano . Reencuentro con Coda y álbum “Ciclos” (2012–2015)

2012: Reunión de la alineación original, retomando giras nacionales e internacionales .

2015: Publicación del álbum Ciclos, con participación de los miembros originales .

Impacto musical

Xava Drago se consolidó como una voz potente y emotiva del rock mexicano, destacando tanto en el hard rock como en estilos más melódicos. Con más de 35 años de trayectoria, logró levantar a toda una generación con su pasión y autenticidad .