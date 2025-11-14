El Rey Carlos III celebra su cumpleaños 77 con agenda activa pese a su lucha contra el cáncer

Publicidad - LB2 -

El monarca británico mantiene su ritmo de trabajo y reafirma su compromiso con la Corona en medio de retos familiares y personales.

Reino Unido (ADN/AFP) – El rey Carlos III del Reino Unido celebró este viernes su 77 cumpleaños con una intensa jornada en Gales, reflejo de su determinación por seguir cumpliendo con sus deberes reales a pesar del cáncer que padece desde principios de 2024. Acompañado por su esposa, la reina Camila, el soberano encabezó una recepción por el bicentenario del Castillo de Cyfarthfa y participó en la inauguración de un nuevo depósito ferroviario.

Desde que asumió el trono en septiembre de 2022 tras el fallecimiento de su madre, la reina Isabel II, Carlos ha mantenido una agenda activa que, de acuerdo con medios británicos como el Daily Express, ha incluido un número récord de compromisos públicos este año, a pesar de los desafíos de salud. La naturaleza específica de su enfermedad no ha sido revelada por el Palacio de Buckingham, lo que ha alimentado rumores sobre su condición física.

Durante su visita, el monarca no mostró señales visibles de debilidad, según reportaron medios locales, reafirmando la imagen de un rey comprometido con sus funciones. De hecho, en abril, la reina Camila expresó que “Carlos ama su trabajo y eso es lo que lo mantiene en pie”, comentario que subraya el rol activo que ha mantenido el soberano a lo largo del año.

En los últimos meses, Carlos III también ha participado en eventos diplomáticos clave, como la recepción del presidente estadounidense Donald Trump en Windsor en septiembre, organizada con apoyo del primer ministro laborista Keir Starmer. Además, ha realizado visitas oficiales a Canadá y al Vaticano, donde protagonizó una oración conjunta con el papa León XIV, un gesto inédito en la historia moderna de la monarquía británica.

El cumpleaños del monarca llega en medio de tensiones familiares y escándalos que han afectado la imagen de la familia real. Uno de los más notorios es el caso de su hermano Andrés, vinculado al fallecido pederasta Jeffrey Epstein. En respuesta, el rey decidió a finales de octubre retirarle su título de príncipe y exigirle abandonar su residencia en Windsor, en un intento por tomar distancia institucional del escándalo.

Carlos III también ha tenido que enfrentar la fractura con su hijo menor, Enrique, con quien mantiene una relación distante. Mientras tanto, su primogénito y heredero al trono, el príncipe Guillermo, ha ganado mayor protagonismo público. En una reciente entrevista, expresó su intención de “aportar un poco de cambio” a la monarquía, al tiempo que encabezó la representación británica en la COP30 en Brasil, retomando el tradicional papel ambientalista de su padre.

Según una encuesta de YouGov realizada en octubre, Carlos cuenta con un 62 % de aprobación ciudadana, por debajo de su hijo Guillermo y su nuera Catalina, quienes se mantienen como los miembros más populares de la familia real con un respaldo del 75 %.

A pesar de los retos, el rey Carlos III sigue mostrando un compromiso firme con la institución que representa, decidido a seguir adelante con su trabajo, equilibrando su papel ceremonial con los desafíos de salud y los conflictos internos que afectan a la monarquía en esta nueva etapa.

