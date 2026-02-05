Movil - LB1A -
febrero 5, 2026 | 18:33
PREGÚNTALE A LUCIA 053 | El Verdadero Empoderamiento Femenino

En este episodio de Pregúntale a Lucía, la psicóloga Lucía Barrios conversa con Mayra Machuca, activista y referente en temas de género, sobre el verdadero significado del empoderamiento femenino.

¿Estamos confundiendo empoderamiento con independencia forzada?
¿Qué implica realmente ser una mujer empoderada en lo emocional, lo espiritual y lo social?
¿Cómo sanar heridas femeninas para liderar con autenticidad?

Una charla íntima, valiente y profundamente transformadora para mujeres (y hombres) que quieren comprender el poder femenino más allá de los estereotipos.

👉 Dale like y suscríbete para más conversaciones que transforman.

📌 Pregúntale a Lucía: cada semana, un nuevo episodio para el alma y la mente.

