PREGÚNTALE A LUCIA 053 | El Verdadero Empoderamiento Femenino

En este episodio de Pregúntale a Lucía, la psicóloga Lucía Barrios conversa con Mayra Machuca, activista y referente en temas de género, sobre el verdadero significado del empoderamiento femenino.

¿Estamos confundiendo empoderamiento con independencia forzada?

¿Qué implica realmente ser una mujer empoderada en lo emocional, lo espiritual y lo social?

¿Cómo sanar heridas femeninas para liderar con autenticidad?

Una charla íntima, valiente y profundamente transformadora para mujeres (y hombres) que quieren comprender el poder femenino más allá de los estereotipos.

📌 Pregúntale a Lucía: cada semana, un nuevo episodio para el alma y la mente.