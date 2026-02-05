PREGÚNTALE A LUCIA 053 | El Verdadero Empoderamiento Femenino

En este episodio de Pregúntale a Lucía, la psicóloga Lucía Barrios conversa con Mayra Machuca, activista y referente en temas de género, sobre el verdadero significado del empoderamiento femenino.
¿Estamos confundiendo empoderamiento con independencia forzada?
¿Qué implica realmente ser una mujer empoderada en lo emocional, lo espiritual y lo social?
¿Cómo sanar heridas femeninas para liderar con autenticidad?
Una charla íntima, valiente y profundamente transformadora para mujeres (y hombres) que quieren comprender el poder femenino más allá de los estereotipos.
