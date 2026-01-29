Movil - LB1A -
enero 29, 2026 | 18:41
PREGÚNTALE A LUCIA 052 | Dios y la Salud Mental con Jorge Puga

POR Redacción ADN / Staff
¿Es posible encontrar equilibrio emocional a través de la fe? En este episodio de Pregúntale a Lucía, la psicóloga Lucía Barrios conversa con el invitado especial Jorge Puga sobre la relación entre Dios, espiritualidad y salud mental.

Exploramos preguntas clave como:

  • ¿Qué rol juega la fe en los procesos terapéuticos?

  • ¿La religión puede ser un recurso o un obstáculo para la salud mental?

  • ¿Cómo acompañar espiritualmente a alguien con depresión o ansiedad?

Una conversación profunda, honesta y necesaria para quienes buscan integrar su dimensión espiritual con el bienestar psicológico.

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
