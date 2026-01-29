PREGÚNTALE A LUCIA 052 | Dios y la Salud Mental con Jorge Puga

¿Es posible encontrar equilibrio emocional a través de la fe? En este episodio de Pregúntale a Lucía, la psicóloga Lucía Barrios conversa con el invitado especial Jorge Puga sobre la relación entre Dios, espiritualidad y salud mental.
Exploramos preguntas clave como:
-
¿Qué rol juega la fe en los procesos terapéuticos?
-
¿La religión puede ser un recurso o un obstáculo para la salud mental?
-
¿Cómo acompañar espiritualmente a alguien con depresión o ansiedad?
Una conversación profunda, honesta y necesaria para quienes buscan integrar su dimensión espiritual con el bienestar psicológico.
