    enero 22, 2026 | 22:37
    PREGÚNTALE A LUCIA 051 | Imagen, Identidad y Comunidad con Marissa Beltran

    POR Redacción ADN / Staff
    En este episodio de Pregúntale a Lucía – Entorno & Salud, exploramos el poder de la imagen personal y su impacto en la construcción de identidad y comunidad. Nuestra invitada especial, Marissa Beltrán, experta en imagen y liderazgo femenino, comparte herramientas clave para proyectar una imagen auténtica que conecte con nuestra esencia y con los demás.

    ¿Cómo influye la imagen en la forma en que nos percibimos y nos relacionamos con nuestro entorno? ¿Qué papel juega en el fortalecimiento de comunidades conscientes y empáticas?

    Lucía y Marissa conversan sobre autoestima, coherencia personal, liderazgo, y cómo una buena estrategia de imagen puede ser un motor de cambio social y profesional. Un episodio imprescindible para quienes buscan alinear su presencia con sus valores.

