    enero 15, 2026 | 16:16
    Inicio

    PREGÚNTALE A LUCIA 050 | Política que sí Transforma con Alejandro Pérez Escalante

    ADN TV

    POR Redacción ADN / Staff
    En este episodio de Pregúntale a Lucía, conversamos con César Díaz, director de Ecología, sobre los desafíos urgentes que enfrenta nuestro planeta y cómo, desde nuestras acciones diarias, podemos generar un impacto real. 🌱

    Hablamos de políticas ambientales, la importancia de la educación ecológica, reciclaje, consumo responsable, y cómo fomentar una cultura de respeto hacia la Tierra que habitamos.

    Una charla profunda y necesaria sobre el futuro del medio ambiente y nuestro rol como ciudadanos conscientes. Si te interesa el cambio climático, la sostenibilidad o simplemente quieres comenzar a vivir de manera más ecológica, este episodio es para ti. 💚

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

