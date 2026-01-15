PREGÚNTALE A LUCIA 050 | Política que sí Transforma con Alejandro Pérez Escalante

Publicidad - LB2 -

En este episodio de Pregúntale a Lucía, conversamos con César Díaz, director de Ecología, sobre los desafíos urgentes que enfrenta nuestro planeta y cómo, desde nuestras acciones diarias, podemos generar un impacto real. 🌱

Hablamos de políticas ambientales, la importancia de la educación ecológica, reciclaje, consumo responsable, y cómo fomentar una cultura de respeto hacia la Tierra que habitamos.

- Publicidad - HP1

Una charla profunda y necesaria sobre el futuro del medio ambiente y nuestro rol como ciudadanos conscientes. Si te interesa el cambio climático, la sostenibilidad o simplemente quieres comenzar a vivir de manera más ecológica, este episodio es para ti. 💚