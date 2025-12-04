Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 4, 2025 | 18:21
    InicioADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 048 | Política que sí Transforma con Alejandro Pérez Escalante

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    Acompaña a Lucia Barrios en una charla con Alejandro Pérez Escalante sobre como la Política Transforma.

    Déjanos tu comentario: ¿Qué lugar te ayuda a desconectarte y sentirte mejor?

    - Publicidad - HP1

    Suscríbete para más conversaciones que transforman.
    ¿Te gustó este episodio? Deja tu comentario y comparte tu punto de vista.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.