PREGÚNTALE A LUCIA 048 | Política que sí Transforma con Alejandro Pérez Escalante

Publicidad - LB2 -

Acompaña a Lucia Barrios en una charla con Alejandro Pérez Escalante sobre como la Política Transforma.

Déjanos tu comentario: ¿Qué lugar te ayuda a desconectarte y sentirte mejor?

- Publicidad - HP1

Suscríbete para más conversaciones que transforman.

¿Te gustó este episodio? Deja tu comentario y comparte tu punto de vista.