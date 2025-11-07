Movil - LB1A -
noviembre 7, 2025
    noviembre 7, 2025 | 15:02
    PREGÚNTALE A LUCIA 046 | Entre copas y equilibrio con Sergio Peña

    POR Redacción ADN / Staff
    ¿Sabías que espacios como bares, cafés o centros culturales pueden ser clave para tu bienestar emocional? En este episodio exploramos el poder del entretenimiento, la convivencia y los espacios sociales —como el emblemático Bar Kentucky— en la salud mental.

    Hablamos sobre cómo estos entornos ayudan a reducir el estrés, fortalecer vínculos sociales y mejorar nuestra calidad de vida. También analizamos el papel que juegan en comunidades urbanas y por qué deberíamos valorarlos más en nuestra rutina diaria.

    No te pierdas esta conversación que mezcla psicología, cultura urbana y experiencias reales sobre cómo socializar puede transformar tu salud mental.

