octubre 16, 2025
    octubre 16, 2025 | 16:13
    PREGÚNTALE A LUCIA 044 | Ética Transformacional con Jesús Maturino

    POR Redacción ADN / Staff
    ¿Es posible transformar la sociedad desde la ética personal? En este episodio de Pregúntale a Lucía, conversamos con Jesús Maturino, experto en liderazgo ético, sobre el poder de nuestras decisiones individuales y cómo estas pueden generar un impacto colectivo.

    Descubre qué es la ética transformacional, cómo se diferencia de otras corrientes filosóficas, y por qué es clave para líderes, emprendedores y ciudadanos conscientes. Una charla profunda, inspiradora y necesaria en tiempos de crisis social y moral.

