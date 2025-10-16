PREGÚNTALE A LUCIA 044 | Ética Transformacional con Jesús Maturino

¿Es posible transformar la sociedad desde la ética personal? En este episodio de Pregúntale a Lucía, conversamos con Jesús Maturino, experto en liderazgo ético, sobre el poder de nuestras decisiones individuales y cómo estas pueden generar un impacto colectivo.
Descubre qué es la ética transformacional, cómo se diferencia de otras corrientes filosóficas, y por qué es clave para líderes, emprendedores y ciudadanos conscientes. Una charla profunda, inspiradora y necesaria en tiempos de crisis social y moral.
