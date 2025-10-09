Movil - LB1A -
octubre 9, 2025
    octubre 9, 2025 | 18:17
    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    POR Redacción ADN / Staff
    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?
    En este episodio de Preguntale a Lucía, Lucía Barrios conversa con Ana Laura Casas sobre uno de los debates más candentes del momento: la tecnología aplicada a la salud mental. Exploramos si una IA puede ofrecer contención emocional real, qué tan efectivos son los chatbots terapéuticos, y cuáles son los límites éticos de la inteligencia artificial en contextos sensibles como la psicoterapia.

    Un capítulo que mezcla psicología, innovación y muchas preguntas incómodas sobre el futuro de nuestras emociones.

    Tecnología, salud mental y dilemas humanos… todo en una sola charla.

    Escuchalo completo y contanos: ¿vos harías terapia con una IA?

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
