PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?
En este episodio de Preguntale a Lucía, Lucía Barrios conversa con Ana Laura Casas sobre uno de los debates más candentes del momento: la tecnología aplicada a la salud mental. Exploramos si una IA puede ofrecer contención emocional real, qué tan efectivos son los chatbots terapéuticos, y cuáles son los límites éticos de la inteligencia artificial en contextos sensibles como la psicoterapia.
Un capítulo que mezcla psicología, innovación y muchas preguntas incómodas sobre el futuro de nuestras emociones.
Tecnología, salud mental y dilemas humanos… todo en una sola charla.
Escuchalo completo y contanos: ¿vos harías terapia con una IA?
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/