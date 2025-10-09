PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

Publicidad - LB2 -

¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?

En este episodio de Preguntale a Lucía, Lucía Barrios conversa con Ana Laura Casas sobre uno de los debates más candentes del momento: la tecnología aplicada a la salud mental. Exploramos si una IA puede ofrecer contención emocional real, qué tan efectivos son los chatbots terapéuticos, y cuáles son los límites éticos de la inteligencia artificial en contextos sensibles como la psicoterapia.

Un capítulo que mezcla psicología, innovación y muchas preguntas incómodas sobre el futuro de nuestras emociones.

Tecnología, salud mental y dilemas humanos… todo en una sola charla.

Escuchalo completo y contanos: ¿vos harías terapia con una IA?