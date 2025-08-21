PREGÚNTALE A LUCIA 040 | Museo del Agua con Hans Rosenfeld

Publicidad - LB2 -

En este episodio de Pregúntale a Lucía, conversamos con Hans Rosenfeld, impulsor del ambicioso proyecto del primer Museo del Agua en Ciudad Juárez, que busca cambiar la forma en que entendemos y cuidamos este recurso vital.

Ubicado en el emblemático Parque Central, este museo promete ser un espacio interactivo, educativo y recreativo donde convergen ciencia, arte y participación ciudadana. Descubre cómo este “museo vivo” abordará temas cruciales como el ciclo del agua, la crisis climática, la historia de los mantos acuíferos y la sostenibilidad hídrica en la región.

¿Qué papel jugará la comunidad fronteriza en este nuevo espacio?

¿Cómo ayudará este museo a combatir el estrés hídrico en el norte de México?

¿Qué exhibiciones innovadoras podremos ver?

No te pierdas esta conversación que nos invita a repensar nuestra relación con el agua y el medio ambiente.