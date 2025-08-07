PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

Búscalo también en:
En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner sobre el poder del liderazgo comunitario para generar cambios reales en nuestros barrios. Hablamos de iniciativas ciudadanas, organización vecinal, participación social y cómo pequeños esfuerzos pueden desencadenar grandes transformaciones.
Si te interesa el activismo local, la cohesión social o simplemente quieres saber cómo involucrarte más con tu comunidad, este episodio es para ti.
Temas destacados:
Qué es el liderazgo comunitario
Cómo organizarse con vecinos para lograr cambios
Ejemplos reales de transformación social desde la comunidad
El rol del liderazgo en barrios vulnerables
