    agosto 7, 2025 | 18:31
    PREGÚNTALE A LUCIA 039 | Liderazgo Comunitario con Luis Fernando Rodríguez Giner

    POR Redacción ADN / Staff
    Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | iHeart Radio

    En este episodio conversamos con Luis Fernando Rdz Giner sobre el poder del liderazgo comunitario para generar cambios reales en nuestros barrios. Hablamos de iniciativas ciudadanas, organización vecinal, participación social y cómo pequeños esfuerzos pueden desencadenar grandes transformaciones.

    Si te interesa el activismo local, la cohesión social o simplemente quieres saber cómo involucrarte más con tu comunidad, este episodio es para ti.

    No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios.

    Temas destacados:

    Qué es el liderazgo comunitario

    Cómo organizarse con vecinos para lograr cambios

    Ejemplos reales de transformación social desde la comunidad

    El rol del liderazgo en barrios vulnerables

    Déjanos en los comentarios: ¿qué cambiarías tú en tu comunidad?

