febrero 26, 2026 | 15:03
Los Analistas 132 | Reforma Electoral: Menos pluris, menos gasto

ADN TV

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
En Los Analistas de este 26 de febrero:

🗳️ Sheinbaum reitera que la reforma electoral mantiene la representación proporcional, pero cambia el mecanismo para que todos los legisladores sean electos por voto directo. Además, propone reducir 25% el costo del sistema electoral.

⚽ La presidenta inaugura el Mundialito de Futsal Femenil del IMSS, rumbo al Mundial 2026, con más de 3,800 jugadoras participantes.

💥 La violencia en Jalisco tras la muerte de “El Mencho” provoca la cancelación del Mundial de Clavados en Zapopan por razones de seguridad.

🔵 El PAN define calendario interno para aspirantes a cargos públicos rumbo al proceso electoral que inicia en septiembre.

🏔️ El Estado atiende a 200 personas desplazadas de Guadalupe y Calvo, mientras despliega operativo de seguridad en la región serrana.

📈 En Juárez, Pérez Cuéllar llama a prepararse ante un posible boom económico, fortaleciendo MIPYMES y proveeduría local.

🏛️ Además, el alcalde plantea fortalecer la Sindicatura ante los ajustes que podría traer la reforma electoral.

Análisis con contexto, datos y el toque de sarcasmo que ya conoce.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de Raúl Ruiz y Alfonso Becerra, en ausencia de David Gamboa

