febrero 25, 2026 | 16:08
Los Analistas 131 | Reforma Electoral: Menos pluris, menos gasto

POR Redacción ADN / Staff
En Los Analistas de este 25 de febrero:

🇲🇽 Claudia Sheinbaum presenta su reforma electoral y la enviará al Congreso el 2 de marzo. Propone eliminar listas plurinominales, reducir 25% el gasto electoral, bajar el número de senadores y regidores, regular la Inteligencia Artificial en campañas y prohibir bots.

🗳️ La iniciativa plantea que todos los diputados sean electos por voto directo, ajustar la representación proporcional, reducir el Senado de 128 a 96 integrantes y limitar la reelección consecutiva a partir de 2030.

💸 También contempla recortes al INE, partidos y tribunales electorales, además de topes salariales y eliminación de duplicidades administrativas.

📍 En Juárez, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar califica la reforma como positiva y completa, avala la reducción de regidores y respalda la disminución del costo electoral.

¿Fortalecimiento democrático o reconfiguración del poder?
Lo analizamos con contexto, datos y el toque de sarcasmo de siempre.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
