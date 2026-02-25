Los Analistas 131 | Reforma Electoral: Menos pluris, menos gasto

En Los Analistas de este 25 de febrero:

🇲🇽 Claudia Sheinbaum presenta su reforma electoral y la enviará al Congreso el 2 de marzo. Propone eliminar listas plurinominales, reducir 25% el gasto electoral, bajar el número de senadores y regidores, regular la Inteligencia Artificial en campañas y prohibir bots.

🗳️ La iniciativa plantea que todos los diputados sean electos por voto directo, ajustar la representación proporcional, reducir el Senado de 128 a 96 integrantes y limitar la reelección consecutiva a partir de 2030.

💸 También contempla recortes al INE, partidos y tribunales electorales, además de topes salariales y eliminación de duplicidades administrativas.

📍 En Juárez, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar califica la reforma como positiva y completa, avala la reducción de regidores y respalda la disminución del costo electoral.

¿Fortalecimiento democrático o reconfiguración del poder?

Lo analizamos con contexto, datos y el toque de sarcasmo de siempre.