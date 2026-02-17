Los Analistas 126 | Lo Salieron. Mark Arriaga Regresa a la UACJ

Publicidad - LB2 -
Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio
En Los Analistas de este 17 de febrero:
📚 Max Arriaga anuncia su regreso a la UACJ tras salir de la SEP. El exdirector de Materiales Educativos defiende los contenidos de la Nueva Escuela Mexicana y denuncia presiones internas.
💉 Sheinbaum asegura abasto suficiente de vacunas contra el sarampión y fija meta de 2.5 millones de dosis por semana. Chihuahua concentra la mayoría de defunciones.
📖 Movimiento Ciudadano propone que los estados elaboren sus propios libros de texto, mientras se intensifica el debate sobre los contenidos federales.
🐾 El fenómeno therian llega a plazas mexicanas. ¿Moda viral o nueva identidad juvenil? En Juárez, evento cancelado por falta de permisos.
⚖️ Iniciativa en Chihuahua para sancionar violencia política y discursos de odio con cancelación de candidaturas.
🚧 La JMAS reporta avance en reparación de hundimientos tras lluvias de enero.
🧠 Arranca en Juárez el programa Movimiento por la Salud Mental, con atención gratuita a la ciudadanía.
Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.
Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Suscríbete, comenta y comparte.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/