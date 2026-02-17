Movil - LB1A -
febrero 17, 2026 | 16:31
Los Analistas 126 | Lo Salieron. Mark Arriaga Regresa a la UACJ

ADN TV

POR Redacción ADN / Staff
WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

En Los Analistas de este 17 de febrero:

📚 Max Arriaga anuncia su regreso a la UACJ tras salir de la SEP. El exdirector de Materiales Educativos defiende los contenidos de la Nueva Escuela Mexicana y denuncia presiones internas.

💉 Sheinbaum asegura abasto suficiente de vacunas contra el sarampión y fija meta de 2.5 millones de dosis por semana. Chihuahua concentra la mayoría de defunciones.

📖 Movimiento Ciudadano propone que los estados elaboren sus propios libros de texto, mientras se intensifica el debate sobre los contenidos federales.

🐾 El fenómeno therian llega a plazas mexicanas. ¿Moda viral o nueva identidad juvenil? En Juárez, evento cancelado por falta de permisos.

⚖️ Iniciativa en Chihuahua para sancionar violencia política y discursos de odio con cancelación de candidaturas.

🚧 La JMAS reporta avance en reparación de hundimientos tras lluvias de enero.

🧠 Arranca en Juárez el programa Movimiento por la Salud Mental, con atención gratuita a la ciudadanía.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
LAS PLUMAS DE ADN

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

