Los Analistas 126 | Lo Salieron. Mark Arriaga Regresa a la UACJ

En Los Analistas de este 17 de febrero:

📚 Max Arriaga anuncia su regreso a la UACJ tras salir de la SEP. El exdirector de Materiales Educativos defiende los contenidos de la Nueva Escuela Mexicana y denuncia presiones internas.

💉 Sheinbaum asegura abasto suficiente de vacunas contra el sarampión y fija meta de 2.5 millones de dosis por semana. Chihuahua concentra la mayoría de defunciones.

📖 Movimiento Ciudadano propone que los estados elaboren sus propios libros de texto, mientras se intensifica el debate sobre los contenidos federales.

🐾 El fenómeno therian llega a plazas mexicanas. ¿Moda viral o nueva identidad juvenil? En Juárez, evento cancelado por falta de permisos.

⚖️ Iniciativa en Chihuahua para sancionar violencia política y discursos de odio con cancelación de candidaturas.

🚧 La JMAS reporta avance en reparación de hundimientos tras lluvias de enero.

🧠 Arranca en Juárez el programa Movimiento por la Salud Mental, con atención gratuita a la ciudadanía.