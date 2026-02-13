Los Analistas 124 | México como Puente Aéreo

En Los Analistas de este viernes 13 de febrero:

✈️ Sheinbaum propone que México sea “puente aéreo” para que vuelos hacia Cuba reposten turbosina en territorio nacional, si La Habana lo solicita formalmente.

🎬 Presentan iniciativas para impulsar el cine mexicano (10% de exhibición) y proteger el doblaje ante el uso de IA: la voz como herramienta artística con autorización expresa.

⏰ Movimiento Ciudadano acusa a Morena de patear la jornada de 40 horas hasta 2030 y plantea aplicarla de inmediato con dos días de descanso.

📚 Remueven a Marx Arriaga de la SEP (Materiales Educativos); el exfuncionario denuncia intento de desalojo y estalla la polémica.

💥 En Chihuahua, Óscar Avitia exige frenar riesgos por uso de explosivos en el poniente de Juárez (zona Los Ojitos) y revisar a ASPA.

🏛️ En Juárez, el PAN liquida 9.4 mdp de predial y pide al Municipio usar el recurso para bacheo inmediato.

🚶‍♂️ Entregan intervención de urbanismo táctico en el Centro Histórico y anuncian inversión para Plaza de Armas.