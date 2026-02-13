Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 13, 2026 | 17:05
InicioADN TV

Los Analistas 124 | México como Puente Aéreo

ADN TV

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

- Publicidad - HP1

En Los Analistas de este viernes 13 de febrero:

✈️ Sheinbaum propone que México sea “puente aéreo” para que vuelos hacia Cuba reposten turbosina en territorio nacional, si La Habana lo solicita formalmente.
🎬 Presentan iniciativas para impulsar el cine mexicano (10% de exhibición) y proteger el doblaje ante el uso de IA: la voz como herramienta artística con autorización expresa.
⏰ Movimiento Ciudadano acusa a Morena de patear la jornada de 40 horas hasta 2030 y plantea aplicarla de inmediato con dos días de descanso.
📚 Remueven a Marx Arriaga de la SEP (Materiales Educativos); el exfuncionario denuncia intento de desalojo y estalla la polémica.
💥 En Chihuahua, Óscar Avitia exige frenar riesgos por uso de explosivos en el poniente de Juárez (zona Los Ojitos) y revisar a ASPA.
🏛️ En Juárez, el PAN liquida 9.4 mdp de predial y pide al Municipio usar el recurso para bacheo inmediato.
🚶‍♂️ Entregan intervención de urbanismo táctico en el Centro Histórico y anuncian inversión para Plaza de Armas.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Suscríbete, comenta y comparte.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo

¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Orbe

Zelenskyy: “Continúa la defensa heroica del Donbas”

EEUU ha comenzado a capacitar a soldados ucranianos en el uso de sistemas de...
Universitas

Universiada Nacional; día 22

Sé parte de las últimas competencias deportivas. Ciudad Juárez, Chih. (UACJ) - Para esta nueva jornada...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.