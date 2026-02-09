Movil - LB1A -
febrero 9, 2026 | 16:58
Inicio

Los Analistas 120 | Tarjetas del Bienestar

ADN TV

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
En este episodio de Los Analistas:

🔹 Claudia Sheinbaum inicia entrega masiva de Tarjetas Bienestar y promete continuidad hasta 2030.
🔹 Conmemora el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, reforzando su vínculo con las Fuerzas Armadas.
🔹 El gobierno lanza Becas Universales Rita Cetina para igualdad educativa.
🔹 En El Paso, crece la preocupación: podría convertirse en el mayor centro de detención migratoria de EE.UU.
🔹 Científicos y la NASA visitan Allende, Chihuahua, por aniversario del meteorito más estudiado del planeta.
🔹 Avanza la prevención binacional de la rickettsia en Juárez.
🔹 Y en Chihuahua capital, arranca recepción para las becas alimentarias PAAM.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

