Los Analistas 120 | Tarjetas del Bienestar

Publicidad - LB2 -
Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio
En este episodio de Los Analistas:
🔹 Claudia Sheinbaum inicia entrega masiva de Tarjetas Bienestar y promete continuidad hasta 2030.
🔹 Conmemora el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, reforzando su vínculo con las Fuerzas Armadas.
🔹 El gobierno lanza Becas Universales Rita Cetina para igualdad educativa.
🔹 En El Paso, crece la preocupación: podría convertirse en el mayor centro de detención migratoria de EE.UU.
🔹 Científicos y la NASA visitan Allende, Chihuahua, por aniversario del meteorito más estudiado del planeta.
🔹 Avanza la prevención binacional de la rickettsia en Juárez.
🔹 Y en Chihuahua capital, arranca recepción para las becas alimentarias PAAM.
Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.
Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Suscríbete, comenta y comparte.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo
¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/