Los Analistas 120 | Tarjetas del Bienestar

En este episodio de Los Analistas: 🔹 Claudia Sheinbaum inicia entrega masiva de Tarjetas Bienestar y promete continuidad hasta 2030.

🔹 Conmemora el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, reforzando su vínculo con las Fuerzas Armadas.

🔹 El gobierno lanza Becas Universales Rita Cetina para igualdad educativa.

🔹 En El Paso, crece la preocupación: podría convertirse en el mayor centro de detención migratoria de EE.UU.

🔹 Científicos y la NASA visitan Allende, Chihuahua, por aniversario del meteorito más estudiado del planeta.

🔹 Avanza la prevención binacional de la rickettsia en Juárez.

🔹 Y en Chihuahua capital, arranca recepción para las becas alimentarias PAAM.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

