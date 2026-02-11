Los Analistas 120 | Tarjetas del Bienestar

Publicidad - LB2 -
En este episodio de Los Analistas:
✈️ La FAA cierra el espacio aéreo en El Paso por supuesta incursión de drones vinculados a cárteles… pero horas después la versión cambia.
🛰️ Reportes apuntan a pruebas militares con tecnología láser en Fort Bliss.
🇲🇽 Claudia Sheinbaum asegura no tener información oficial y pide claridad a EE.UU.
💉 Gobierno llama a la calma ante brote de sarampión; hay 28 millones de vacunas disponibles.
🐾 Marco Bonilla presenta iniciativa para endurecer penas por crueldad animal tras el caso del agente canino “Vico”.
🍷 Chihuahua busca Indicación Geográfica para su vino, carne, nuez y durazno.
🏛️ Pérez Cuéllar dialoga con estudiantes sobre el funcionamiento del Cabildo.
🚧 Municipio retira negocios irregulares en operativo de reordenamiento urbano.
Análisis, contexto y comentarios sin filtro desde Ciudad Juárez.
Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.
