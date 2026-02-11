Movil - LB1A -
febrero 11, 2026
Los Analistas 120 | Tarjetas del Bienestar

ADN TV

POR Redacción ADN / Staff
Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

En este episodio de Los Analistas:

✈️ La FAA cierra el espacio aéreo en El Paso por supuesta incursión de drones vinculados a cárteles… pero horas después la versión cambia.
🛰️ Reportes apuntan a pruebas militares con tecnología láser en Fort Bliss.
🇲🇽 Claudia Sheinbaum asegura no tener información oficial y pide claridad a EE.UU.
💉 Gobierno llama a la calma ante brote de sarampión; hay 28 millones de vacunas disponibles.
🐾 Marco Bonilla presenta iniciativa para endurecer penas por crueldad animal tras el caso del agente canino “Vico”.
🍷 Chihuahua busca Indicación Geográfica para su vino, carne, nuez y durazno.
🏛️ Pérez Cuéllar dialoga con estudiantes sobre el funcionamiento del Cabildo.
🚧 Municipio retira negocios irregulares en operativo de reordenamiento urbano.

Análisis, contexto y comentarios sin filtro desde Ciudad Juárez.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Suscríbete, comenta y comparte.

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

