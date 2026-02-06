Los Analistas 119 | ¿Soberbia Suprema?

Publicidad - LB2 -
🎙️ En esta edición de Los Analistas (06 de febrero de 2026), David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez abordan los temas clave del momento, desde la estrategia federal de seguridad hasta polémicas en el Poder Judicial:
📍 Sheinbaum declara permanente el Plan Michoacán, con inversión histórica y acciones sociales y de seguridad hasta 2030.
👞 Hugo Aguilar, ministro presidente de la Corte, causa polémica tras video donde le limpian los zapatos. ¿Soberbia o malentendido?
🔵 El PAN rechaza elección de regidores por distritos en Chihuahua, y llama a una reforma política integral.
🗳️ Jorge Romero (PAN) acusa a Morena de fallarle a México y afirma: “Hay una asociación entre crimen y gobierno”.
💡 El alcalde de Juárez entrega alumbrado total al Club de Fútbol Veteranos, beneficiando a más de 8 mil usuarios.
🤝 Reunión binacional por violencia fronteriza: SSPM recibe a DEA, FBI y otras agencias de EE.UU. para fortalecer operativos en la región.
Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.
