Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 6, 2026 | 16:44
InicioADN TV

Los Analistas 119 | ¿Soberbia Suprema?

ADN TV

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

- Publicidad - HP1

🎙️ En esta edición de Los Analistas (06 de febrero de 2026), David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez abordan los temas clave del momento, desde la estrategia federal de seguridad hasta polémicas en el Poder Judicial:

📍 Sheinbaum declara permanente el Plan Michoacán, con inversión histórica y acciones sociales y de seguridad hasta 2030.
👞 Hugo Aguilar, ministro presidente de la Corte, causa polémica tras video donde le limpian los zapatos. ¿Soberbia o malentendido?
🔵 El PAN rechaza elección de regidores por distritos en Chihuahua, y llama a una reforma política integral.
🗳️ Jorge Romero (PAN) acusa a Morena de fallarle a México y afirma: “Hay una asociación entre crimen y gobierno”.
💡 El alcalde de Juárez entrega alumbrado total al Club de Fútbol Veteranos, beneficiando a más de 8 mil usuarios.
🤝 Reunión binacional por violencia fronteriza: SSPM recibe a DEA, FBI y otras agencias de EE.UU. para fortalecer operativos en la región.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Suscríbete, comenta y comparte.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo

¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Universitas

Izan bandera en Rectoría de la UACJ

Es la segunda ocasión este año, debido a la contingencia sanitaria por Coronavirus Ciudad Juárez,...
Economía

Disminuye inflación a medida que precios al consumidor suben 6,3% en julio

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene previsto dar un discurso el...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.