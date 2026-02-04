Los Analistas 117 | En México el Pueblo Manda: Sheinbaum a Trump

💥 En este episodio de Los Analistas (04 de febrero de 2026), David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez te traen un análisis sin filtros sobre los temas clave que están sacudiendo el panorama político y económico de México:

🇲🇽 Sheinbaum responde a Trump: La presidenta mexicana le lanza un mensaje directo al mandatario estadounidense: “En México solo manda el pueblo”. Rechaza acusaciones de narcoestado y defiende soberanía nacional.

🛢️ Récord histórico en Pemex: Con 1.5 millones de barriles diarios y una reducción de 20 mil mdd en deuda, Sheinbaum presume el mayor avance operativo y financiero de la petrolera en más de una década.

⚙️ Reforma laboral de 40 horas: Ignacio Mier defiende la propuesta como un avance histórico para 13.5 millones de trabajadores. Promete aplicación flexible y más transparencia en el Senado.

⚖️ PAN vs Morena en Chihuahua: Daniela Álvarez acusa al grupo de Adán Augusto de intentar imponer candidatura. Pérez Cuéllar responde: “Aquí decidimos los chihuahuenses”.

📞 Nuevo número 800 de atención emocional: El municipio de Chihuahua lanza línea corta de apoyo psicológico 24/7. Se reconoce a jóvenes del programa “Conectar para Cuidar”.

🏭 Crisis de First Brands impacta a Juárez: CANACINTRA cierra filas con proveedores locales y lanza estrategia para evitar más cierres de PYMES.