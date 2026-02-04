Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 4, 2026 | 15:47
InicioADN TV

Los Analistas 117 | En México el Pueblo Manda: Sheinbaum a Trump

ADN TV

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

- Publicidad - HP1

💥 En este episodio de Los Analistas (04 de febrero de 2026), David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez te traen un análisis sin filtros sobre los temas clave que están sacudiendo el panorama político y económico de México:

🇲🇽 Sheinbaum responde a Trump: La presidenta mexicana le lanza un mensaje directo al mandatario estadounidense: “En México solo manda el pueblo”. Rechaza acusaciones de narcoestado y defiende soberanía nacional.

🛢️ Récord histórico en Pemex: Con 1.5 millones de barriles diarios y una reducción de 20 mil mdd en deuda, Sheinbaum presume el mayor avance operativo y financiero de la petrolera en más de una década.

⚙️ Reforma laboral de 40 horas: Ignacio Mier defiende la propuesta como un avance histórico para 13.5 millones de trabajadores. Promete aplicación flexible y más transparencia en el Senado.

⚖️ PAN vs Morena en Chihuahua: Daniela Álvarez acusa al grupo de Adán Augusto de intentar imponer candidatura. Pérez Cuéllar responde: “Aquí decidimos los chihuahuenses”.

📞 Nuevo número 800 de atención emocional: El municipio de Chihuahua lanza línea corta de apoyo psicológico 24/7. Se reconoce a jóvenes del programa “Conectar para Cuidar”.

🏭 Crisis de First Brands impacta a Juárez: CANACINTRA cierra filas con proveedores locales y lanza estrategia para evitar más cierres de PYMES.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Suscríbete, comenta y comparte.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo

¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

Autonomía de las Fiscalías en México

El Estado Mexicano no ha logrado saldar la deuda histórica con los ciudadanos para...
Estado

Marisela Terrazas inicia demanda colectiva contra la CFE

Por el mal servicio y daños a los juarenses. Juárez, Chih (ADN/Adriana Saucedo) Marisela Terrazas...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.