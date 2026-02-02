Movil - LB1A -
febrero 2, 2026
Los Analistas 115 | Epstein en Juárez

ADN TV

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

📡 En este episodio de Los Analistas (2 de febrero de 2026), David Gamboa y Raúl Ruiz repasan una jornada cargada de tensiones políticas, revelaciones internacionales y confrontaciones locales:

🇲🇽 Claudia Sheinbaum desmiente a Donald Trump: asegura que nunca hablaron del petróleo enviado a Cuba y reitera que México mantendrá el apoyo humanitario a la isla por vías diplomáticas. La relación bilateral se mantiene en un frágil equilibrio en plena revisión del tratado comercial.

📂 Caso Epstein sacude a Ciudad Juárez: El Departamento de Justicia de EE.UU. desclasifica millones de documentos y aparecen menciones directas a la frontera mexicana, incluido un supuesto evento en un inmueble del consulado estadounidense. Aunque no hay cargos nuevos, las implicaciones son explosivas.

🏛️ Cambio en el Senado: Ignacio Mier releva a Adán Augusto en la coordinación de Morena. Opiniones divididas: el PRI habla de fragmentación, mientras Cruz Pérez Cuéllar destaca unidad.

📊 Nuevo escándalo político en Juárez: el alcalde lanza el “tráfico influenciómetro” para exhibir supuestos casos de nepotismo y corrupción ligados al PAN. Nombres, parentescos y cargos salen a la luz.

🧱 Torre Centinela vuelve al centro del debate: Gilberto Loya pide no politizar la seguridad, responde a críticas del alcalde y defiende el impacto del modelo “Centinela”.

⚖️ Arturo Medina (PRI) denuncia descomposición interna en Morena y acusa que los cambios son cortinas de humo frente a escándalos de narcopolítica y concentración del poder.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
LOGO ADN Negro

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

