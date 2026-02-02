Los Analistas 115 | Epstein en Juárez

📡 En este episodio de Los Analistas (2 de febrero de 2026), David Gamboa y Raúl Ruiz repasan una jornada cargada de tensiones políticas, revelaciones internacionales y confrontaciones locales:

🇲🇽 Claudia Sheinbaum desmiente a Donald Trump: asegura que nunca hablaron del petróleo enviado a Cuba y reitera que México mantendrá el apoyo humanitario a la isla por vías diplomáticas. La relación bilateral se mantiene en un frágil equilibrio en plena revisión del tratado comercial.

📂 Caso Epstein sacude a Ciudad Juárez: El Departamento de Justicia de EE.UU. desclasifica millones de documentos y aparecen menciones directas a la frontera mexicana, incluido un supuesto evento en un inmueble del consulado estadounidense. Aunque no hay cargos nuevos, las implicaciones son explosivas.

🏛️ Cambio en el Senado: Ignacio Mier releva a Adán Augusto en la coordinación de Morena. Opiniones divididas: el PRI habla de fragmentación, mientras Cruz Pérez Cuéllar destaca unidad.

📊 Nuevo escándalo político en Juárez: el alcalde lanza el “tráfico influenciómetro” para exhibir supuestos casos de nepotismo y corrupción ligados al PAN. Nombres, parentescos y cargos salen a la luz.

🧱 Torre Centinela vuelve al centro del debate: Gilberto Loya pide no politizar la seguridad, responde a críticas del alcalde y defiende el impacto del modelo “Centinela”.

⚖️ Arturo Medina (PRI) denuncia descomposición interna en Morena y acusa que los cambios son cortinas de humo frente a escándalos de narcopolítica y concentración del poder.