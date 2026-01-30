Los Analistas 114 | Sheinbaum Llama a Impedir Crisis Humanitaria en Cuba

Publicidad - LB2 -

📡 En el episodio del 30 de enero de 2026, David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez analizan el giro geopolítico que podría tensar la relación México-Estados Unidos:

🇨🇺 Trump impone sanciones a países que envían petróleo a Cuba, lo que pone a México en el ojo del huracán. El decreto llega justo antes de la revisión del T-MEC y presiona al gobierno de Claudia Sheinbaum a redefinir su postura energética y diplomática.

🛢️ Sheinbaum llama a evitar una crisis humanitaria en la isla, defiende la ayuda energética mexicana como acto de solidaridad histórica, y busca vías diplomáticas para mantener apoyo sin afectar el comercio bilateral con EE.UU.

⚙️ Colapsa First Brands Group y la abogada Susana Prieto Terrazas lidera la defensa de más de 5 mil obreros mexicanos afectados. Desde Juárez hasta Matamoros, hay huelgas, guardias y riesgo de quiebra laboral. Acusa fraude de los fundadores y busca embargar activos.

🏗️ Maru Campos presume obras en Delicias y lanza indirecta a Juárez, tras incidente con bache. Aumenta el contraste político con Cruz Pérez Cuéllar, quien a su vez cuestiona la Torre Centinela y propone ampliar el sistema municipal de videovigilancia.

🚓 SSPE localiza campamento del crimen organizado entre Delicias y Satevó, con armamento, ponchallantas y chaleco táctico. Continúa el Operativo Blindaje Carretero.

🏙️ Municipio de Juárez intensifica operativos de Reordenamiento Urbano, retirando estructuras irregulares, talleres sin permiso y comercios que invaden espacios públicos.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

