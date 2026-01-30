Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
enero 30, 2026 | 16:26
InicioADN TV

Los Analistas 114 | Sheinbaum Llama a Impedir Crisis Humanitaria en Cuba

ADN TV

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

- Publicidad - HP1

📡 En el episodio del 30 de enero de 2026, David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez analizan el giro geopolítico que podría tensar la relación México-Estados Unidos:

🇨🇺 Trump impone sanciones a países que envían petróleo a Cuba, lo que pone a México en el ojo del huracán. El decreto llega justo antes de la revisión del T-MEC y presiona al gobierno de Claudia Sheinbaum a redefinir su postura energética y diplomática.

🛢️ Sheinbaum llama a evitar una crisis humanitaria en la isla, defiende la ayuda energética mexicana como acto de solidaridad histórica, y busca vías diplomáticas para mantener apoyo sin afectar el comercio bilateral con EE.UU.

⚙️ Colapsa First Brands Group y la abogada Susana Prieto Terrazas lidera la defensa de más de 5 mil obreros mexicanos afectados. Desde Juárez hasta Matamoros, hay huelgas, guardias y riesgo de quiebra laboral. Acusa fraude de los fundadores y busca embargar activos.

🏗️ Maru Campos presume obras en Delicias y lanza indirecta a Juárez, tras incidente con bache. Aumenta el contraste político con Cruz Pérez Cuéllar, quien a su vez cuestiona la Torre Centinela y propone ampliar el sistema municipal de videovigilancia.

🚓 SSPE localiza campamento del crimen organizado entre Delicias y Satevó, con armamento, ponchallantas y chaleco táctico. Continúa el Operativo Blindaje Carretero.

🏙️ Municipio de Juárez intensifica operativos de Reordenamiento Urbano, retirando estructuras irregulares, talleres sin permiso y comercios que invaden espacios públicos.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Suscríbete, comenta y comparte.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo

¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Universitas

Promueven la socialización estudiantil con el torneo especial Campeón de campeones

Se contó con la participación de 200 alumnos del ICSA, ICB, IIT, IADA, DMCU...
Estado

Buscará Juan Carlos Loera soluciones a la explotación forestal en la sierra de Chihuahua

El candidato a la gubernatura visitó localidades serranas donde sus habitantes le expusieron que...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.