Los Analistas 113 | Avances en Dialogo con Trump

📡 En este episodio de Los Analistas (29 de enero de 2026), David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez abordan lo más relevante del panorama binacional, estatal y local:

🤝 Sheinbaum y Trump sostienen diálogo “cordial y productivo”. Ambos gobiernos acuerdan mantener colaboración en comercio, frontera y combate al narcotráfico. El presidente de EE.UU. sorprende al elogiar públicamente a la mandataria mexicana: “México tiene una líder maravillosa e inteligente”.

💥 Colapsa First Brands en Chihuahua; 2 mil trabajadores en el limbo. Gobierno estatal promete acompañamiento legal y exige que se respeten liquidaciones conforme a la ley.

📚 Carlos Olson acusa al gobierno federal de usar la educación como trinchera ideológica. Afirma que la controversia por lenguaje inclusivo no es educativa, sino política. “Con los niños no se experimenta”, advierte.

🧤 Municipio entrega ayuda humanitaria a ex empleados de maquiladoras en el suroriente. Leña, café, alimentos y tambos para calentarse tras el cierre de plantas como Centric Parts y BPI.

🏗️ Pérez Cuéllar mantiene operativos de reordenamiento urbano. Más de 130 intervenciones para recuperar espacios públicos y retirar estructuras irregulares en colonias y zonas comerciales.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

