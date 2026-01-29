Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
enero 29, 2026 | 16:11
InicioADN TV

Los Analistas 113 | Avances en Dialogo con Trump

ADN TV

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

- Publicidad - HP1

📡 En este episodio de Los Analistas (29 de enero de 2026), David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez abordan lo más relevante del panorama binacional, estatal y local:

🤝 Sheinbaum y Trump sostienen diálogo “cordial y productivo”. Ambos gobiernos acuerdan mantener colaboración en comercio, frontera y combate al narcotráfico. El presidente de EE.UU. sorprende al elogiar públicamente a la mandataria mexicana: “México tiene una líder maravillosa e inteligente”.

💥 Colapsa First Brands en Chihuahua; 2 mil trabajadores en el limbo. Gobierno estatal promete acompañamiento legal y exige que se respeten liquidaciones conforme a la ley.

📚 Carlos Olson acusa al gobierno federal de usar la educación como trinchera ideológica. Afirma que la controversia por lenguaje inclusivo no es educativa, sino política. “Con los niños no se experimenta”, advierte.

🧤 Municipio entrega ayuda humanitaria a ex empleados de maquiladoras en el suroriente. Leña, café, alimentos y tambos para calentarse tras el cierre de plantas como Centric Parts y BPI.

🏗️ Pérez Cuéllar mantiene operativos de reordenamiento urbano. Más de 130 intervenciones para recuperar espacios públicos y retirar estructuras irregulares en colonias y zonas comerciales.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Suscríbete, comenta y comparte.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo

¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

”Es necesario tecnificar los procesos de riego, con el fin de crear ahorros de agua suficiente”: Alejandro Díaz

En Rumbo Al Cambio Alejandro Díaz se estarán presentado diversos temas que van a...
Juárez / El Paso

Inaugura Alcalde agencia de distribución de Grupo Modelo

Impulsando la reactivación económica de la frontera, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, participó...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.