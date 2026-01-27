Movil - LB1A -
enero 27, 2026 | 16:15
Los Analistas 111 | SCJN Desecha sus Privilegios

POR Redacción ADN / Staff
📺 En este episodio de Los Analistas (27 de enero de 2026):

⚖️ Sheinbaum asegura que se acabaron los privilegios en la nueva Suprema Corte. Compara sueldos y prestaciones con la Corte anterior: reducción salarial, adiós a seguros médicos privados, apoyos y “gastos de entretenimiento”. ¿Cambio estructural o simbolismo político?

🏛️ Gobernadora Maru Campos inaugura nuevo Cereso Femenil en Ciudad Juárez. Con capacidad para 440 mujeres, el penal promete mejores condiciones y programas de reinserción con enfoque de género. Inversión: más de 16 millones de pesos.

👮‍♀️ Campos también encabeza la Mesa de Construcción de Paz. Afirman que los homicidios van a la baja y Juárez está por debajo de la media nacional en percepción de inseguridad, según la ENSU.

📄 PAN acusa a Cruz Pérez Cuéllar de retener información sobre un adeudo millonario del predial. Daniela Álvarez lanza ultimátum: o entregan los documentos, o inician un plantón permanente frente a la presidencia.

💰 El alcalde responde: “Hay apertura para un convenio, pero con requisitos como a cualquier ciudadano”. El PAN debería pagar al menos 2 millones de entrada para regularizarse.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

