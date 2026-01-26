Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
enero 27, 2026 | 0:41
InicioADN TV

Los Analistas 110 | 250 Mil Millones en Aduanas

ADN TV

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
Publicidad - LB2 -

Búscalo también en:
Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast iHeart Radio 

WhatsApp Image 2025 07 18 at 10.46.59 1

- Publicidad - HP1

📡 En este episodio de Los Analistas (26 de enero de 2026), con David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez, revisamos los temas clave de México y Ciudad Juárez:

💰 Claudia Sheinbaum proyecta una recaudación récord de 1.5 billones de pesos en aduanas para 2026, con 250 mil millones adicionales. Reconoce la labor del Ejército y de la Agencia Nacional de Aduanas. ¿Es la frontera el nuevo motor fiscal?

Anuncian 74 mundialitos rumbo al Mundial 2026. Torneos para niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en todo el país. México quiere que el futbol sea más que espectáculo.

🇺🇸 Tensión migratoria en EE.UU.: ICE bajo fuego tras muertes en Minneapolis. Agentes federales matan a dos civiles. La ciudad se levanta en protestas contra los operativos migratorios.

🏛️ Xóchitl Contreras reta al alcalde Cruz Pérez Cuéllar a ir al Distrito 5 sin filtros ni acarreados. Reclamos por el predial y falta de obras tras las lluvias. ¿Responderá el edil?

📢 Pérez Cuéllar contraataca y acusa al PAN de encubrir nepotismo. Menciona a funcionarios estatales ligados a la dirigente Daniela Álvarez. Promete exhibir un caso nuevo cada semana.

🏭 Confirman bancarrota de First Brand; crece el temor en plantas de Juárez. Trabajadores de Hopkins y Centric Parts resguardan maquinaria ante riesgo de despidos sin pago. ¿Nuevo conflicto laboral a la vista?

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
Suscríbete, comenta y comparte.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo

¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Promueve la peregrinación del Camino de Maldonado el turismo religioso en Chihuahua

Más de 150 personas participaron en la primera peregrinación del Camino de Maldonado, un...
Orbe

Mayoría en Canadá desea que permanezca cerrada la frontera con EE.UU.

Ni viaje turísticos, ni viajes de compras. Sólo el comercio y los viajes esenciales...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.