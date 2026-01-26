Los Analistas 110 | 250 Mil Millones en Aduanas

Publicidad - LB2 -

📡 En este episodio de Los Analistas (26 de enero de 2026), con David Gamboa y Raúl Ruiz Gómez, revisamos los temas clave de México y Ciudad Juárez:

💰 Claudia Sheinbaum proyecta una recaudación récord de 1.5 billones de pesos en aduanas para 2026, con 250 mil millones adicionales. Reconoce la labor del Ejército y de la Agencia Nacional de Aduanas. ¿Es la frontera el nuevo motor fiscal?

⚽ Anuncian 74 mundialitos rumbo al Mundial 2026. Torneos para niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en todo el país. México quiere que el futbol sea más que espectáculo.

🇺🇸 Tensión migratoria en EE.UU.: ICE bajo fuego tras muertes en Minneapolis. Agentes federales matan a dos civiles. La ciudad se levanta en protestas contra los operativos migratorios.

🏛️ Xóchitl Contreras reta al alcalde Cruz Pérez Cuéllar a ir al Distrito 5 sin filtros ni acarreados. Reclamos por el predial y falta de obras tras las lluvias. ¿Responderá el edil?

📢 Pérez Cuéllar contraataca y acusa al PAN de encubrir nepotismo. Menciona a funcionarios estatales ligados a la dirigente Daniela Álvarez. Promete exhibir un caso nuevo cada semana.

🏭 Confirman bancarrota de First Brand; crece el temor en plantas de Juárez. Trabajadores de Hopkins y Centric Parts resguardan maquinaria ante riesgo de despidos sin pago. ¿Nuevo conflicto laboral a la vista?

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

