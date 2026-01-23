Los Analistas 109 | Reunión Harfuch FBI

Publicidad - LB2 -

🧠 En este episodio de Los Analistas (23 de enero de 2026):

🕵️ El FBI se reúne con la SSPC y la FGR en Ciudad de México. Acuerdan reforzar operativos, inteligencia y extradiciones. Dos objetivos prioritarios salieron con el director del FBI. ¿Colaboración sin subordinación?

🌧️ Sheinbaum anuncia inversión de 20 mil millones de pesos en Veracruz, tras daños por lluvias. Infraestructura, agua potable, vivienda y obras prioritarias.

🏺 Hallan la Tumba 10 de Huitzo, una tumba zapoteca del año 600 d.C. en Oaxaca. Sheinbaum la califica como el descubrimiento arqueológico más importante de la década.

⚖️ Pedro Torres (Morena) revive el escándalo del crematorio Plenitud. Lanza 10 preguntas a la FGE y a la Secretaría General de Gobierno. Exige verdad, justicia y reparación para las familias.

🔥 Se instala el Comité del Fideicomiso de Desastres Naturales 2026 en Chihuahua. Prevenidos ante incendios forestales y otras emergencias.

🚓 Juárez insiste a García Harfuch en crear un nuevo distrito policial. SSPM busca recursos federales para ampliar la cobertura operativa en la frontera.

👧 Capacitan a personal de albergues en Juárez con apoyo del Fondo Impulso 2025. Talleres de autocuidado y primeros auxilios psicológicos para cuidadores.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

