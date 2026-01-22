Los Analistas 108 | “Veremos”: Claudia a PT y PVEM

Publicidad - LB2 -

📢 En esta edición de Los Analistas (22 de enero de 2026):

🗳️ Claudia Sheinbaum reconoce que aún no tiene el respaldo del PT y PVEM para su Reforma Electoral. La propuesta, que reduce plurinominales, será presentada en febrero. ¿Se le frena la 4T desde adentro?

🌧️ Gobierno federal destina 13 mil millones para reconstrucción tras lluvias. Puebla recibe 2,500 millones. Se relocalizarán viviendas y se reconstruyen carreteras, puentes y redes hidráulicas.

🦷 Detienen a “El Botox” en Michoacán, líder criminal ligado a extorsiones a limoneros. Objetivo prioritario en la guerra contra el crimen organizado.

💙 El PAN nacional respalda públicamente a Maru Campos por su gestión en Chihuahua. Jorge Romero la califica como referente de buen gobierno.

🚗 Juárez aplicará la ley a autos chocolate. Alcalde espera lineamientos federales tras fin del programa de regularización. No habrá permisos municipales.

📋 Sale Erika Prado del DIF Municipal en medio de acusaciones del PAN. Rubí Enríquez responde a denuncia por supuesto nepotismo.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

