    enero 21, 2026 | 16:27
    Inicio

    Los Analistas 107 | Entrega de Capos a EEUU

    ADN TV

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Búscalo también en:
    Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio 

    🚨 En este episodio de Los Analistas (21 de enero de 2026):

    🇲🇽 Claudia Sheinbaum afirma que la entrega de capos a EE.UU. es una decisión soberana, tras el traslado de 37 criminales a prisiones estadounidenses. Ya suman 92 extraditados. ¿Colaboración o presión?

    🕵️‍♂️ Analistas advierten que EE.UU. podría exigir ahora a políticos mexicanos vinculados al narco. ¿Viene la era de los “narcopolíticos” entregados?

    🛣️ Gobierno federal anuncia el “Megabachetón” 2026 con una inversión histórica de 50 mil millones de pesos. Chihuahua recibirá más de 8 mil millones para mejorar 3,170 km de carreteras.

    🏛️ En Chihuahua, Morena exige publicar el padrón completo de morosos del predial. ¿Quién debe millones? ¿Y por qué no se sabe?

    🌍 Chihuahua se promueve como destino turístico global en FITUR Madrid, rumbo al Mundial 2026. Las Barrancas del Cobre y el Chepe buscan conquistar Europa.

    🤝 Juárez refuerza relación con Nuevo México en el Advocacy Day, con foco en cooperación binacional en educación, comercio y medio ambiente.

    Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

    Manda tu opinión por WhatsApp al: 656 856 1059
    Suscríbete, comenta y comparte.

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

