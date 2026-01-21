Los Analistas 107 | Entrega de Capos a EEUU

Publicidad - LB2 -

🚨 En este episodio de Los Analistas (21 de enero de 2026):

🇲🇽 Claudia Sheinbaum afirma que la entrega de capos a EE.UU. es una decisión soberana, tras el traslado de 37 criminales a prisiones estadounidenses. Ya suman 92 extraditados. ¿Colaboración o presión?

🕵️‍♂️ Analistas advierten que EE.UU. podría exigir ahora a políticos mexicanos vinculados al narco. ¿Viene la era de los “narcopolíticos” entregados?

🛣️ Gobierno federal anuncia el “Megabachetón” 2026 con una inversión histórica de 50 mil millones de pesos. Chihuahua recibirá más de 8 mil millones para mejorar 3,170 km de carreteras.

🏛️ En Chihuahua, Morena exige publicar el padrón completo de morosos del predial. ¿Quién debe millones? ¿Y por qué no se sabe?

🌍 Chihuahua se promueve como destino turístico global en FITUR Madrid, rumbo al Mundial 2026. Las Barrancas del Cobre y el Chepe buscan conquistar Europa.

🤝 Juárez refuerza relación con Nuevo México en el Advocacy Day, con foco en cooperación binacional en educación, comercio y medio ambiente.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

