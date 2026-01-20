Los Analistas 106 | GARDUÑO a la SEP

Publicidad - LB2 -

🧨 En este episodio de Los Analistas (20 de enero de 2026):

🔥 Francisco Garduño, ex titular del INM, regresa al gobierno como director de Formación para el Trabajo en la SEP. El mismo Garduño vinculado con la tragedia migrante en Juárez en 2023. ¿Premio o impunidad?

🏥 Sheinbaum anuncia la credencialización nacional del Servicio Universal de Salud con inversión de 3,500 millones. ¿Chihuahua se sumará? La decisión está en manos de Maru Campos.

🇨🇦 La presidenta recibe a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, en un encuentro que fortalece la relación bilateral y aborda derechos de pueblos indígenas.

📊 Chihuahua entre los estados que aún no se integran al nuevo modelo de salud federal. ¿Qué implicaciones tiene para la población?

🗣️ Francisco Sánchez (MC) exige que Garduño enfrente a la justicia, no que se le den más cargos públicos.

🛣️ El alcalde Cruz Pérez Cuéllar da seguimiento a peticiones del sector industrial para mejorar vialidades críticas en Juárez.

💰 PRI y PAN deben más de 14 millones de pesos en predial. El Municipio asegura que se trata de cobros legales, sin motivaciones políticas.

Además, el pronóstico del tiempo con el inigualable “Chico del Clímax”, y toda la ironía, análisis y buen humor de David Gamboa y Raúl Ruiz.

